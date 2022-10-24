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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" продолжила экологический марафон в Самаре

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные самарские энергетики продолжили межрегиональную экологическую акцию "Деревья — городам Т Плюс", приуроченную к своему 20-летию. На территории "Сада памяти" рядом с Самара Ареной сотрудники ПТС и Самарского филиала "Т Плюс" посадили 30 молодых лип и 30 ясеней. В самом центре областной столицы благодаря усилиям энергетиков появились голубые ели.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

По итогам проведенных мероприятий "Т Плюс" по лесовосстановлению и озеленению в октябре 2022 года в Самарской области было высажено более 22 450 деревьев, среди которых сосны, дубы, осины, рябины, ясени, липы, голубые ели. В посадке деревьев приняли участие более 440 сотрудников предприятий "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" регулярно участвуют в экологических акциях. За пять лет в Тольятти энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса.

Энергетики продолжат мероприятия по посадке леса. В следующем году состоятся новые акции по восстановлению "зеленых легких" региона.

Гид потребителя

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