"Т Плюс" продолжила экологический марафон в Самаре

В выходные самарские энергетики продолжили межрегиональную экологическую акцию "Деревья — городам Т Плюс", приуроченную к своему 20-летию. На территории "Сада памяти" рядом с Самара Ареной сотрудники ПТС и Самарского филиала "Т Плюс" посадили 30 молодых лип и 30 ясеней. В самом центре областной столицы благодаря усилиям энергетиков появились голубые ели.
По итогам проведенных мероприятий "Т Плюс" по лесовосстановлению и озеленению в октябре 2022 года в Самарской области было высажено более 22 450 деревьев, среди которых сосны, дубы, осины, рябины, ясени, липы, голубые ели. В посадке деревьев приняли участие более 440 сотрудников предприятий "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.
Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" регулярно участвуют в экологических акциях. За пять лет в Тольятти энергетики высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах леса.
Энергетики продолжат мероприятия по посадке леса. В следующем году состоятся новые акции по восстановлению "зеленых легких" региона.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа