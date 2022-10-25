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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Уралу" - 1:2

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 14 туре премьер-лиги "Крылья Советов" в Екатеринбурге уступили "Уралу" - 1:2.

Фото: pfcks.ru

На 21 минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, а после просмотра VAR показал самарцу красную карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Каштанов — 1:0.

На 64 минуте встречи после подачи углового отличился Юрий Газинский — 2:0.

На 82 минуте с передачи Владимира Хубулова мяч в ворота "Урала" отправил Максим Глушенков — 2:1.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Пари Нижний Новгород". Игра 15 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 30 октября, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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