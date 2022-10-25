Тольяттинку подозревают в передаче взятки за водительские права

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В Тольятти отправили в суд уголовное дело 24-летней местной жительницы, которую подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.