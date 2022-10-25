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Суды Происшествия

Тольяттинец, избивавший мать-инвалида, получил срок

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 октября, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор, вынесенный 30-летнему местному жителю Павлу за истязание инвалида. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Павла обвиняли в том, что он систематически избивал свою мать, которая является инвалидом второй группы и ограничена в движениях. То есть для нападавшего она находилась в беспомощном состоянии.

Преступления мужчина совершал в 2021 году. Например, однажды в августе, около 3:00 он придрался к тому, что женщина якобы храпит, подошел и не менее 10 раз ударил кулаком и еще10 раз ногой по голове.

В октябре, возмущенный тем, что мать якобы громко разговаривала и мешала ему сосредоточиться, тольяттинец несколько раз ударил ее кулаками и ладонью по голове. А в ноябре, во время ссоры Павел нанес матери не менее 10 ударов кулаками по голове, а также рукам и ногам.

После возбуждения уголовного дела мужчина оставался на свободе под подпиской о невыезде. Он активно сотрудничал со следствием, рассказывал о совершенных преступлениях, признал вину.

В суде Автозаводского района Павел подтвердил, что признает вину, и попросил прощения у матери. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.

Этот приговор обжаловал адвокат и представитель потерпевшей, который просил смягчить Павлу наказание — заменить реальный срок на условный.

24 октября жалобы рассмотрела апелляционная инстанция областного суда и оставила приговор без изменения. Теперь он считается вступившим в законную силу. У сторон есть возможность обжаловать его в суде кассационной инстанции.

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