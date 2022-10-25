Тольяттинец, избивавший мать-инвалида, получил срок

В понедельник, 24 октября, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор, вынесенный 30-летнему местному жителю Павлу за истязание инвалида. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Павла обвиняли в том, что он систематически избивал свою мать, которая является инвалидом второй группы и ограничена в движениях. То есть для нападавшего она находилась в беспомощном состоянии.
Преступления мужчина совершал в 2021 году. Например, однажды в августе, около 3:00 он придрался к тому, что женщина якобы храпит, подошел и не менее 10 раз ударил кулаком и еще10 раз ногой по голове.
В октябре, возмущенный тем, что мать якобы громко разговаривала и мешала ему сосредоточиться, тольяттинец несколько раз ударил ее кулаками и ладонью по голове. А в ноябре, во время ссоры Павел нанес матери не менее 10 ударов кулаками по голове, а также рукам и ногам.
После возбуждения уголовного дела мужчина оставался на свободе под подпиской о невыезде. Он активно сотрудничал со следствием, рассказывал о совершенных преступлениях, признал вину.
В суде Автозаводского района Павел подтвердил, что признает вину, и попросил прощения у матери. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима.
Этот приговор обжаловал адвокат и представитель потерпевшей, который просил смягчить Павлу наказание — заменить реальный срок на условный.
24 октября жалобы рассмотрела апелляционная инстанция областного суда и оставила приговор без изменения. Теперь он считается вступившим в законную силу. У сторон есть возможность обжаловать его в суде кассационной инстанции.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.