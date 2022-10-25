Специалисты "РКС-Самара" поставили в колодцах больше 350 специальных устройств

Водопроводные и канализационные колодцы, как инженерные объекты на городских улицах, требуют повышенного внимания. Специалисты ресурсоснабжающего предприятия проверяют исправность и целостность люков регулярно дважды в год. Но при этом все понимают, что этого недостаточно для безопасности горожан.
Только у "РКС-Самара" на обслуживании больше 70 тысяч колодцев, у других инженерных предприятий — не меньше. Металлические крышки крадут каждый день, а уследить за каждым люком, поставить часовых к каждому объекту физически не сможет ни одна организация.
Чтобы обезопасить жителей Самары от травм при падении, сотрудники "РКС-Самара" устанавливают в своих колодцах специальные защитные устройства. Прочную конструкцию в виде круглого щита с распорками придумали и создали на предприятии. Устройство помещается под крышку, закрепляется в горловине колодца. Если в открытый колодец попадает человек или животное, щит не дает им провалиться в глубину.
В этом году сотрудники предприятия установили больше 350 таких устройств. В планах — помочь производителям организовать выпуск люков сразу с защитным устройством в комплекте, чтобы каждый колодец изначально был более безопасным.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа