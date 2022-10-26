Шостакович Опера Балет приглашает на балет "Анюта"

Представление пройдет 13 ноября в 12:00 и 18:30.
Красивая, но очень бедная девушка делает выбор между любовью и обеспеченной жизнью и выходит замуж за престарелого чиновника. Старый муж не стесняется использовать интерес "начальников" к своей молодой жене для продвижения по карьерной лестнице.
"Анюта" — балет на музыку Валерия Гаврилина по рассказу Антона Чехова "Анна на шее". Это драматическая история о том, как важно оставаться верным своим принципам: нельзя пойти на компромисс с совестью и обойтись без последствий.
Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылкам:
opera-samara.ru/balet/concert1030.html;
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.