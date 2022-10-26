Шостакович Опера Балет приглашает на балет "Анюта"

Представление пройдет 13 ноября в 12:00 и 18:30.

Красивая, но очень бедная девушка делает выбор между любовью и обеспеченной жизнью и выходит замуж за престарелого чиновника. Старый муж не стесняется использовать интерес "начальников" к своей молодой жене для продвижения по карьерной лестнице.

"Анюта" — балет на музыку Валерия Гаврилина по рассказу Антона Чехова "Анна на шее". Это драматическая история о том, как важно оставаться верным своим принципам: нельзя пойти на компромисс с совестью и обойтись без последствий.

Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылкам:

opera-samara.ru/balet/concert1030.html;

opera-samara.ru/balet/concert579.html.