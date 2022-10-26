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Экология Общество

"Т Плюс" выпустила в Волгу более 90 тысяч мальков толстолобиков

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "Т Плюс" выпустил в волжскую речную систему более 90 тысяч мальков рыб. Это часть экологической политики компании по сохранению баланса биосферы регионов присутствия и вклад в воспроизводство водных биологических ресурсов.

Зарыбление волжского бассейна произведено в районе сел Давыдовка и Винновка. В Волгу энергетики выпустили молодняк толстолобика не менее 25 грамм каждый. Процедура прошла под контролем Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Точки выпуска организованы с учетом обеспечения необходимых условий для адаптации рыбы, ее дальнейшего роста и развития. Из рыбопитомника мальков транспортировали к Волге на спецтранспорте в контейнерах с системой жизнеобеспечения.

Подобную практику самарские теплоэнергетики в соответствии с природоохранным законодательством продолжат и в дальнейшем.

Гид потребителя

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