На месте ветхих домов в Самаре построят более 2,3 млн кв. м нового жилья

Реализацию проектов комплексного развития территорий в областном центре обсудили в среду, 26 октября, на совещании под председательством первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Участие в совещании приняли представители областного министерства строительства и администрации городского округа Самара.
Программа комплексного развития территорий является одним из государственных механизмов поддержки строительства. Закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, 30 декабря 2020 г. подписал президент России Владимир Владимирович Путин.
Самарская область сразу стала внедрять новый инструмент, для этого областным правительством в сжатые сроки была принята вся необходимая правовая база.
Развитие территорий с использованием механизма предусматривает не только строительство жилых домов, но и объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройство и создание новых общественных пространств. На необходимости такого комплексного подхода акцентирует внимание глав крупных городов и руководителей профильных министерств губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Важно, что программа комплексного развития территорий одновременно гарантирует потенциальным застройщикам комплекс мер государственной поддержки и предусматривает надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.
Пилотной площадкой для реализации механизма комплексного развития территории в нашем регионе выбран городской округ Самара. На сегодняшний день здесь идет реализация первой очереди КРТ. 26 кварталов объединены в 17 лотов.
В 2022 г. планируется проведение аукционов по КРТ 17 лотам, площадью около 145 гектаров. При реализации проектов комплексного развития запланирован снос 403 аварийных и ветхих домов общей площадью более 228,6 тыс. кв. м, из них 83 аварийных дома и 320 ветхих домов. На этой территории планируется построить новое комфортное жилье. Предполагаемые на сегодняшний день показатели — более 2,3 млн кв. м.
Планируемая реализация социальной инфраструктуры включает в себя детские сады на 4 359 мест и объекты общего образования на 8 719 учащихся.
На сегодняшний день администрацией городского округа Самара подготовлены все 17 лотов, большинство из них уже согласованы с министерством строительства Самарской области. Ведется плановая работа — подготовка аукционов, согласование со структурными подразделениями администрации городского округа, организация собраний с гражданами.
"Главная задача в том, чтобы аукционы состоялись. Это требует серьезных переговоров с застройщиками по экономическим параметрам и механизмам по социальным объектам. Нужно правильно оценить экономику с учетом возможных механизмов государственной поддержки строительства социальных объектов, после этого выходить на аукцион", — считает председатель областного правительства.
Принятие решений о КРТ по всем территориям планируется в конце текущего - начале следующего года.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.