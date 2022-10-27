Двое тольяттинцев получили сроки за жестокую расправу над 91-летней женщиной и ее дочерью-инвалидом

В Тольятти осудили двоих местных жителей, которых признали виновными в разбое, убийстве, покушении на убийство и грабеже. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В сентябре 2020 г. санитар, занимавшийся перевозкой лежачих больных, выяснил, что в квартире на ул. Мира живет 91-летняя женщина и ее дочь-инвалид, решил ограбить их и предложил другу поучаствовать в преступлении.
9 декабря 2020 г. мужчины выкрутили лампочки в подъезде жертв, после чего один из них проник в квартиру через открытую дверь, а второй остался сторожить вход.
Одна из женщин заметила грабителя и закричала. Налетчик несколько раз ударил ее кухонным ножом. В итоге женщина скончалась. Вторая жертва получила 14 ножевых ранений, но врачам удалось ее спасти. Думая, что обе потерпевшие мертвы, тольяттинец забрал их деньги и ценные вещи.
Суд назначил одному мужчин 18 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима, в второму — три с половиной года колонии общего режима.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.