Жителя Самарской области будут судить за убийство 18-летней давности

В Самарской области в суд отправили уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 18-летней давности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в марте 2004 г. обвиняемый в доме на ул. Пятигорской в Чапаевске выпивал в компании людей, ведущих асоциальный образ жизни. Во время застолья он поссорился с женщиной, сделавшей ему замечание, повалил ее на пол, задушил подушкой и скрылся.

Пьяные свидетели расправы испугались за свои жизни и тоже ушли. Собутыльники боялись, что убийца будет мстить им. Тело погибшей нашли только через несколько дней.

Спустя 18 лет полицейским все же удалось разговорить свидетелей. В итоге обвиняемый признался в убийстве.