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Суды Происшествия

Самарец пытался доказать, что убить девушку ему приказал голос в голове

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Накануне в Самарском областном суде состоялось очередное заседание по делу Евгения Мишустина, которого обвиняют в зверском убийстве 21-летней интернет-знакомой в общежитии на ул. Ново-Садовой, сообщает "КП-Самара". Во время дачи показаний на одном из прежних заседаний Мишустин рассказал, что убить Алену Круглову его заставил голос в голове.

Напомним, мужчина нашел свою будущую жертву на сайте знакомств в мае 2021 года. Девушка доверяла новому возлюбленному, поэтому уже через некоторое время пригласила его к себе домой - в общежитие на Ново-Садовой, где она снимала комнату. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушку, а затем перерезал ей горло канцелярским ножом. После убийства Мишустин забрал деньги, банковские карты, паспорт и телефон своей жертвы. В общей сложности убийца завладел порядка 50 тыс. руб., которые были на счету Алены.

По версии обвинения, Евгений Мишустин совершил преступление ради денег. Как выяснилось, до знакомства с Аленой, он уже имел отношения с некой Ириной В., которая за несколько дней до убийства сообщила Евгению, что нуждается в деньгах на лечение. Из украденных у Кругловой денег Мишустин перевел на счет Ирины именно ту сумму, которую та просила.

Изначально Мишустин подтвердил эту версию, дав показания следователю. Однако на недавнем заседании он вдруг начал рассказывать совершенно другую историю. По словам самарца, он со школьной скамьи слышит в голове голос, который отдает ему приказы. Мишустин называет этот голос своим другом и может общаться с ним в своих снах. Интересно, что во время экспертизы в психдиспансере молодой человек ни разу не упомянул о своем воображаемом товарище.

Было решено вызвать на допрос врача-психиатра, которая была председателем комиссии и лично проводила экспертизу на вменяемость. В зале суда врач с многолетним стажем работы провела так называемое интервью, которое указывает на наличие у пациента психоневрологических проблем.

"По результатам собеседования сейчас можно с точностью сказать, что у подсудимого отсутствуют какие-либо психические отклонения. Он творческий человек, склонный к демонстративности. История с голосом в голове - это не что иное, как обычная симуляция с целью избежать наказания либо получить привилегии как психбольной в месте лишения свободы", - заключила эксперт.

Свое мнение специалист обосновала научными фактами, главным из которых является отсутствие других симптомов, помимо слуховых галлюцинаций. Психиатр уверена, что в случае Мишустина симуляция и фантазии - это не симптомы психического расстройства, а особенности его поведения в целом.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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