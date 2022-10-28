Самарец пытался доказать, что убить девушку ему приказал голос в голове

Накануне в Самарском областном суде состоялось очередное заседание по делу Евгения Мишустина, которого обвиняют в зверском убийстве 21-летней интернет-знакомой в общежитии на ул. Ново-Садовой, сообщает "КП-Самара". Во время дачи показаний на одном из прежних заседаний Мишустин рассказал, что убить Алену Круглову его заставил голос в голове.

Напомним, мужчина нашел свою будущую жертву на сайте знакомств в мае 2021 года. Девушка доверяла новому возлюбленному, поэтому уже через некоторое время пригласила его к себе домой - в общежитие на Ново-Садовой, где она снимала комнату. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушку, а затем перерезал ей горло канцелярским ножом. После убийства Мишустин забрал деньги, банковские карты, паспорт и телефон своей жертвы. В общей сложности убийца завладел порядка 50 тыс. руб., которые были на счету Алены.

По версии обвинения, Евгений Мишустин совершил преступление ради денег. Как выяснилось, до знакомства с Аленой, он уже имел отношения с некой Ириной В., которая за несколько дней до убийства сообщила Евгению, что нуждается в деньгах на лечение. Из украденных у Кругловой денег Мишустин перевел на счет Ирины именно ту сумму, которую та просила.

Изначально Мишустин подтвердил эту версию, дав показания следователю. Однако на недавнем заседании он вдруг начал рассказывать совершенно другую историю. По словам самарца, он со школьной скамьи слышит в голове голос, который отдает ему приказы. Мишустин называет этот голос своим другом и может общаться с ним в своих снах. Интересно, что во время экспертизы в психдиспансере молодой человек ни разу не упомянул о своем воображаемом товарище.

Было решено вызвать на допрос врача-психиатра, которая была председателем комиссии и лично проводила экспертизу на вменяемость. В зале суда врач с многолетним стажем работы провела так называемое интервью, которое указывает на наличие у пациента психоневрологических проблем.

"По результатам собеседования сейчас можно с точностью сказать, что у подсудимого отсутствуют какие-либо психические отклонения. Он творческий человек, склонный к демонстративности. История с голосом в голове - это не что иное, как обычная симуляция с целью избежать наказания либо получить привилегии как психбольной в месте лишения свободы", - заключила эксперт.

Свое мнение специалист обосновала научными фактами, главным из которых является отсутствие других симптомов, помимо слуховых галлюцинаций. Психиатр уверена, что в случае Мишустина симуляция и фантазии - это не симптомы психического расстройства, а особенности его поведения в целом.