В Самаре судят мужчину, жестоко убившего девушку в общежитии

В Самарском областном суде рассматривают дело мужчины, жестоко убившего 21-летнюю девушку в Промышленном районе, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, тело Алены Кругловой было обнаружено в общежитии на ул. Ново-Садовой 25 июня 2021 года. На предыдущем заседании суда открылось, что самарец пошел на убийство ради денег на лечение своей возлюбленной Ирины В.

Ирина попросила Евгения помочь ей с лекарствами, так как она очень сильно заболела. Молодой человек сказал, что поможет, но не сообщил больной девушке, каким образом он найдет деньги. В ночь на 25 июня 2021 г. Мишустин пришел к Алене Кругловой, с которой он познакомился в Интернете. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушку, а затем схватил канцелярский нож и перерезал ей горло. Евгений Мишустин забрал наличные, а также перевел с карты своей жертвы все накопления.

В общем итоге у мертвой девушки убийца похитил чуть больше 2 тыс. руб. наличными и 54550 руб. перевел себе на карту. Его тяжело больная возлюбленная позже получила деньги от Евгения на лекарства. Она спросила, как ему удалось так быстро найти нужную сумму, Евгений соврал, сказав, что продал какое-то свое имущество и оформил микрозайм. О чудовищном поступке своего молодого человека Ирина В. узнала уже от полицейских, которые вызвали ее на допрос.

"В мае-начале июня 2021 г. я сильно простыла и у меня открылось вагинальное кровотечение, которое не останавливалось долгое время. В тот момент я находилась в Тамбове. Я рассказала Евгению о своей ситуации через сообщения ВКонтакте, где мы общались все это время с момента нашего знакомства в декабре 2020 г.", — рассказала Ирина В. полицейским через несколько дней после задержания убийцы.

По словам больной девушки, она не пошла в больницу, так как у нее в чужом городе просто не было денег. Кроме того, ранее у нее уже была подобная проблема и по похожим симптомам Ирина сделала вывод, что кровотечение открылось из-за простуды. По написанному в первый раз рецепту врача необходимо было приобрести дорогостоящие уколы и другие лекарства. По предварительным расчетам на препараты нужно было 41,7 тыс. руб., о чем она сообщила возлюбленному.

После убийства и ограбления Кругловой в общежитии, Евгений Мишустин перевел нужную сумму Ирине. По словам девушки, она сняла наличные с карты и по приезду в Самару хотела отдать деньги обратно возлюбленному, так как ее болезнь прошла. Но уже 27 июня, когда она приехала в родной город, Евгений перестал выходить на связь.

"Не дозвонившись до Жени, я решила потратить эти деньги на свои личные нужды. Мне необходимы были деньги, так как я ездила в командировку в Тамбов, а потом в Сызрань. О случившемся я узнала только от полицейских", — говорила на допросе Ирина В.

В настоящее время областной суд продолжает рассматривать данное уголовное дело в рамках судебного следствия. На последнем заседании адвокат потерпевшей матери Алены Кругловой предоставил гражданский иск на выплату моральной и материальной компенсации. Мама погибшей девушки потребовала от Мишустина выплаты моральной компенсации в размере 3 млн руб., а также возмещение материального ущерба на похороны дочери в размере 61,45 тыс. рублей. Иск будет рассматриваться на следующем заседании суда.