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ЖКХ и благоустройство Общество

Космические арт-объекты с Аллеи хорошего настроения отправились "на зимовку"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аллея хорошего настроения подготовилась к зиме. Специалисты "РКС-Самара" сняли и увезли на хранение арт-фигуры, установленные около объектов предприятия. В этом году подразделения творили в космической теме: участок ул. Подшипниковой украсили луноход, ракеты, спутники, планеты, солнечные системы и другие галактические инсталляции.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Каждый год сотрудники ресурсоснабжающего предприятия создают хорошее настроение себе и жителям города: придумывают и делают различные арт-фигуры из неликвидных материалов, оставшихся от работы. Аллея на ул. Подшипниковой была футбольной, спортивной, музыкальной. Фигуры от предыдущих сезонов после "зимовки" устанавливаются вокруг других объектов компании. В подразделениях уже думают над тем, чем удивить жителей в следующем году.

К зиме сотрудники "РКС-Самара" подготовили и другие городские объекты: отключили и законсервировали систему автополива у композиции "Прощание с последней водоразборной колонкой" на ул. Ленинской и у фонтана "Древо жизни" на перекрестке Полевой и Галактионовской.

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