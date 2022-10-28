Космические арт-объекты с Аллеи хорошего настроения отправились "на зимовку"

Аллея хорошего настроения подготовилась к зиме. Специалисты "РКС-Самара" сняли и увезли на хранение арт-фигуры, установленные около объектов предприятия. В этом году подразделения творили в космической теме: участок ул. Подшипниковой украсили луноход, ракеты, спутники, планеты, солнечные системы и другие галактические инсталляции.
Каждый год сотрудники ресурсоснабжающего предприятия создают хорошее настроение себе и жителям города: придумывают и делают различные арт-фигуры из неликвидных материалов, оставшихся от работы. Аллея на ул. Подшипниковой была футбольной, спортивной, музыкальной. Фигуры от предыдущих сезонов после "зимовки" устанавливаются вокруг других объектов компании. В подразделениях уже думают над тем, чем удивить жителей в следующем году.
К зиме сотрудники "РКС-Самара" подготовили и другие городские объекты: отключили и законсервировали систему автополива у композиции "Прощание с последней водоразборной колонкой" на ул. Ленинской и у фонтана "Древо жизни" на перекрестке Полевой и Галактионовской.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа