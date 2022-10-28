Дом-зомби: в Сызрани жильцы оказались заложниками разрушающегося здания

Около 200 жителей пятиэтажного дома в Сызрани более 30 лет живут без горячей воды и полноценного отопления. Фундамент здания и стены трещат, а полы постепенно проваливаются. Капремонт же им обещают не раньше 2031 г. и частями.

Потоп, дыры и провода



Утром 9 октября подъезжаем к дому на Верхнепионерской, 22. Перед нами — кирпичная пятиэтажка 1974 года постройки, в фундаменте которой заметны трещины. Здание долгие годы относилось к местному заводу "Сельмаш", а затем перешло в городскую собственность.

Нас встречает старшая по дому Марина Тюленева. Вход в дом свободный, без домофона. Рядом с деревянной дверью уже не первый год свисает толстый черный провод. Внутри жутковатая картина — правая секция первого этажа, в которой живет Марина Тюленева, затоплена. Теперь, чтобы попасть туда, нужно заходить через соседний пожарный выход, либо перешагивать по дощечкам. С трудом проходим через открытый аварийный выход с низким потолком.

"Спустя год после визита комиссии стало только хуже. Горячую воду нам так и не дали — также моемся тазиками, — первый этаж периодически затапливает, почти всю старую проводку спрятали, но зато новые провода торчат", - объясняет женщина.

Душевая комната без кранов и прочего оборудования в секции Марины Тюленевой не освещается, поэтому идем на ощупь. Воду, чтобы помыться, жители ветхого дома греют в кастрюлях, бойлеры не ставят из-за старой проводки.

За такие условия местные платят зимой до 3 тыс. рублей, а в остальные периоды — 700-900 рублей. "Зимой у нас одна из самых высоких коммуналок в городе, но посмотрите на наши условия! Платим так, будто живем в доме со всеми удобствами: светом в каждой комнате, постоянным отоплением и горячей водой", - жалуется Марина Тюленева.

Поднимаемся на четвертый этаж. На лестничной площадке осыпающаяся синяя краска на стенах и побитые окна. Местные часто отправляют заявки на их замену, но пока безрезультатно. Тремя этажами выше похожая ситуация. Осматриваем ржавые трубы, повреждения на стенах и потолке душевой комнаты от постоянной сырости. "Мы еще следим за тем, когда, где и что вытирать", — делится переживаниями одна из жительниц четвертого этажа.

Жильцы говорят, что вентиляцию с момента строительства дома не чистили. Местами она забита засохшей грязью, а рядом вдоль стен свободно свисают провода. Электропроводка в здании не менялась.

Выходим на балкон. Слежу за каждым шагом — в плитах видны дыры. При спуске по пожарной лестнице нужно следить за тем, как бы ни наступить на кусок арматуры.

"Не пройдешь, тут одна арматура и мусор. А если человек упадет? Что с ним будет? И это у нас называют пожарным выходом", - заметила одна из жительниц с верхнего этажа.

"2 сентября к нам приезжала Госжилинспекция из Самары и наша местная прокурорша. Последняя увидела аварийные выходы и сказала: "Лучше упасть и разбиться, чем сгореть здесь", - рассказывает Марина Тюленева.

С похожими проблемами сталкиваешься, когда идешь по общему коридору дома, полы которого периодически проваливаются. "В мае 2021 года из-за такого покрытия упала женщина, сломала шейку бедра и умерла от осложнений", — вспоминает еще одна наша спутница о бывшей старшей по дому Раисе.

Масштаб повреждений на всех этажах примерно сопоставим. Так, старая проводка в марте-апреле этого года привела к возгоранию в коридоре третьего этажа. И это с учетом нарушений пожарной безопасности, выявленных еще в декабре 2021 года региональным ГУ МЧС. Двумя этажами выше — закрытая из-за трещин на стенах кухня. Пищу жильцы готовят на плитках в комнатах, а воду берут из умывальников.

Любой ремонт в коридорах или общих помещениях (кухня, душевая) местные жители делают сами или оплачивают за свой счет. Сотрудники управляющей компании решают проблемы, по их словам, двумя способами: предлагают платные услуги или перекрывают воду.

"В августе на нашей кухне сломался кран — безостановочно текла вода. Сразу же позвонила в "ГУК" (управляющая компания АО "ГУК" обслуживала дом до сентября 2022 г. - прим. Волга Ньюс), где сказали, что некого послать. Затем связалась с начальником местной надзорной комиссии по выполнению заявок ЖКХ Дмитрием Емелиным. Тот сразу взял проблему под свой контроль, за что ему огромное спасибо. В итоге, нам поменяли только кран-буксу", - вспоминает наша собеседница.

Причины пассивности УК и администрации для жильцов дома на Верхнепионерской остаются загадкой. Один из возможных вариантов — долги за коммуналку. Но и тут не все просто. Дом рассчитан на 142 комнаты. Всего в нем, по словам Марины Тюленевой, живет около 200 человек, хотя есть пустующие комнаты. Однако квитанции за них все равно приходят.

"Доходит до того, что счета отправляют на имена умерших людей, которые никак не могут оплатить их. Долги на такие комнаты растут по сей день", - сетует старшая по дому.

Так, на имя погибшей Марины Сурковой пришло извещение от "ГУК" за январь этого года, в котором ее общий долг составлял 67,1 тыс. рублей. 11 января ей начислили пени в размере 7 тыс. рублей.

Капремонт через 10-30 лет

Со своей проблемой жильцы обращались в городскую администрацию, "ГУК", жилищную инспекцию, областное ГУ МЧС, прокуратуру и к губернатору. По итогам обращений сформировалась областная комиссия, которая посетила проблемный дом в начале прошлого года. После ее визита на первом этаже сделали косметический ремонт и пообещали жильцам перенести сроки капитального ремонта с 2031 на 2022 год.

Однако уже 7 сентября в ответе на обращение Марины Тюленевой администрация Сызрани подчеркнула, что капитальный ремонт инженерных систем и подвала запланирован на период с 2031 по 2033 год, ремонт крыши — с 2041 по 2043 год, фасада и фундамента — с 2049 по 2051 год. Простоит ли здание до этого времени?

"Этим летом связывалась с начальником управления по капитальному ремонту Любовью Поповой. Спрашивала насчет нашего дома. Выяснилось, что никакого капитального ремонта не будет, а горячую воду не проводят из-за отсутствия финансирования. Как мне сказали, наш дом "ГУК" приняла с нулевым балансом. Куда делись наши прошлые выплаты по счетам — загадка. Никто нами не занимается. Местная администрация, видимо, ждет первых жертв, чтобы хоть как-то продвинуться в решении нашей проблемы", - жалуется Марина Тюленева.

Ждать капитального ремонта до 2030-х годов жители ветхого дома не планируют. Этим летом они начали собирать деньги на независимую экспертизу - надеются, что по ее результатам дом признают аварийным, а их расселят.

"Проблемы есть"

В администрации Сызрани признают наличие проблем на Верхнепионерской, 22, однако дом аварийным не считают. Так, в комитете по ЖКХ уточнили, что в пятиэтажке отсутствует услуга централизованного горячего водоснабжения. По словам представителей ведомства, проблема является "самой актуальной в этом многоквартирном доме". При этом в 2021 году выполнены проектные работы за 4,6 млн руб. по восстановлению системы горячего водоснабжения.

В ведомстве добавили, что с сентября по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в доме сменилась управляющая компания. Место "ГУК" заняла УК с романтичным названием "Пять стихий". В то же время решения о переносе сроков капитального ремонта многоквартирного дома на Верхнепионерской комиссия не принимала.