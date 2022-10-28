В Самарском театре драмы прошла премьера спектакля "Катапульта"

В Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького состоялась вторая за 2022 год премьера — режиссер театра Михаил Лебедев на экспериментальной сцене поставил спектакль "Катапульта" по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского. По жанру спектакль — трагикомедия.
"Этот спектакль будет понятен и старшему поколению, и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, — считает главный режиссер самарского театра драмы Михаил Лебедев. — Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, но в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны".
Дмитрий Богославский в 2010 году окончил Белорусскую академию искусств по специальности "Режиссура драматического театра". И сразу же стал активно посещать не только драматургические и сценарные стажировки, но и быть участником Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Пьеса "Катапульта" написана в 2020 году на фабрике нарративного театра "Дисциплина" в Новосибирском театре "Старый дом".
"Надеюсь, у вас этот спектакль станет неким… терапевтическим, что ли, возвращающим нас на путь человеколюбия, — рассуждает драматург Дмитрий Богославский. — Сегодня особенно хочется, чтобы театр как никогда был обращен к зрителю со своими основами гуманизма и любви к человеку".
В ноябре–декабре любители постановок малых форм смогут насладиться игрой актеров в спектаклях "Катапульта", "Семью восемь" и "Медея — их можно будет посмотреть на экспериментальной сцене. Также в ноябре зрители увидят юбилейный спектакль "Ladies' Night" (16+). В 2022 году постановке исполняется 20 лет с момента премьеры. А в декабре юбилейный показ отметит спектакль "Шесть блюд из одной курицы" — 2 декабря зрителя увидят 200-й спектакль.
В театре драмы стартовала продажа билетов на декабрь, поэтому можно сделать незабываемый подарок своим близким и друзьям на Новый год — купить билет на любимый спектакль.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.