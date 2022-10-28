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Театр Культура

В Самарском театре драмы прошла премьера спектакля "Катапульта"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском академическом театре драмы им. Максима Горького состоялась вторая за 2022 год премьера — режиссер театра Михаил Лебедев на экспериментальной сцене поставил спектакль "Катапульта" по пьесе белорусского драматурга Дмитрия Богославского. По жанру спектакль — трагикомедия.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

"Этот спектакль будет понятен и старшему поколению, и более молодому, потому что люди любого возраста стоят на пороге выбора и находятся в поисках себя, — считает главный режиссер самарского театра драмы Михаил Лебедев. — Пьеса лишь на первый взгляд кажется бытовой, но в ней скрыты большие смыслы, которые на малой сцене становятся более очевидны".

Дмитрий Богославский в 2010 году окончил Белорусскую академию искусств по специальности "Режиссура драматического театра". И сразу же стал активно посещать не только драматургические и сценарные стажировки, но и быть участником Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии. Пьеса "Катапульта" написана в 2020 году на фабрике нарративного театра "Дисциплина" в Новосибирском театре "Старый дом".

"Надеюсь, у вас этот спектакль станет неким… терапевтическим, что ли, возвращающим нас на путь человеколюбия, — рассуждает драматург Дмитрий Богославский. — Сегодня особенно хочется, чтобы театр как никогда был обращен к зрителю со своими основами гуманизма и любви к человеку".

В ноябре–декабре любители постановок малых форм смогут насладиться игрой актеров в спектаклях "Катапульта", "Семью восемь" и "Медея — их можно будет посмотреть на экспериментальной сцене. Также в ноябре зрители увидят юбилейный спектакль "Ladies' Night" (16+). В 2022 году постановке исполняется 20 лет с момента премьеры. А в декабре юбилейный показ отметит спектакль "Шесть блюд из одной курицы" — 2 декабря зрителя увидят 200-й спектакль.

В театре драмы стартовала продажа билетов на декабрь, поэтому можно сделать незабываемый подарок своим близким и друзьям на Новый год — купить билет на любимый спектакль.

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