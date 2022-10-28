Дмитрий Богданов: "Мы смогли привлечь в проекты наших разработчиков гранты Фонда содействия инновациям на 173 млн рублей"

Еще 10 инновационных проектов из Самарской области получат гранты от Фонда содействия инновациям. Федеральный институт развития подвел итоги сразу нескольких конкурсов, по результатам которых инноваторы из Самарской области получат 27 миллионов рублей на развитие своих проектов.

Победителями конкурса "Развитие-ЦТ" и обладателями грантов по 10 млн рублей стали компании "ТВпортал" и резидент "Жигулевской долины" "Аксбит-ИТ". Компания более 6 лет разрабатывает и внедряет ПО для госучреждений в сфере медицины, образования, защиты от чрезвычайных ситуаций.

"Программа "Развитие-ЦТ" направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукции, — рассказал руководитель административного департамента ООО "Аксбит-ИТ" Никита Тимонин. — Наша разработка относится к интеллектуальным медицинским системам в области офтальмологии, дополняющим первичное профилактическое звено, а также оказывающим специализированную помощь в диагностике нарушений работы органов зрения на основе самостоятельного периодического контроля пациентом; увеличивает доступность специализированной помощи (в удаленные населенные пункты, лежачим больным, людям с ограниченными возможностями, детям), а также раннего и своевременного выявления заболеваний (патологий) и предоставления предварительных рекомендаций в связке "Пациент-Врач". Для нас этот грант — не только возможность выйти на совершенно новый уровень, но и показатель того, что наш проект действительно важен для людей".

Успешная реализация инновационных разработок, развитие технологического предпринимательства — важные направления в работе областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. В регионе создана вся необходимая инфраструктура для работы с такими проектами. Получить поддержку на всех этапах разработчики региона могут в технопарке "Жигулевская долина".

"В Самарской области сформирована серьезная инфраструктура развития инновационных, высокотехнологичных разработок. Мы постоянно внедряем новые инструменты региональной поддержки таких проектов: проводим образовательные программы для молодых разработчиков, помогаем им получить бизнес-знания для успешного выхода на рынок, помогаем им привлекать федеральное финансирование. Так, в 2022 году мы смогли привлечь гранты Фонда содействия инновациям на реализацию 50 проектов на общую сумму 173 млн рублей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Комплексное привлечение действующих инструментов поддержки в свой проект позволит инноваторам региона динамично развиваться, находить заинтересованных партнеров и заказчиков".

По конкурсу "УМНИК-Фотоника", организованному совместно с ПАО "ПНППК", два победителя из Самарского университета — Ирина Матвеева и Андрей Пономарев. Молодые инноваторы получат по 500 тыс. рублей на свои разработки.

Также подведены итоги конкурса "Студенческий стартап" (2-я очередь) федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2022 году. Федеральный проект был разработан по одноимённой стратегической инициативе, утверждённой Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Конкурс проводится совместно Минобрнауки и Фондом содействия инновациям. Со всей России отобраны 1000 студентов, которые получат по 1 млн рублей на развитие своих бизнес-проектов.

"Реализация проектов будет способствовать выполнению задач, поставленных Президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 млн рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих. Часть ребят уже получили средства и приступили к работе. Эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие два-три года", — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подводя итоги конкурса. — В следующем году планируется оказать поддержку 1,5 тыс. стартапов, к 2030 году их количество должно составить 30 тысяч".

Шесть заявок от инноваторов из Самарской области стали обладателями грантов. Дарья Мальчикова победила в этом конкурсе с проектом "Разработка инновационного персонализированного материала Multigraft Plus для устранения костных дефектов":

"Multigraft Plus — инновационный костно-пластический материал для устранения костных дефектов челюстей. Проект Multigraft Plus помогает решать проблемы, связанные с осложнениями в послеоперационном периоде в виде неконтролируемого уменьшения объёма костно-пластического материала. Также он способствует полному восстановлению костной ткани по всему объёму материала при устранении костных дефектов челюстей критических размеров.

Мой проект был поддержан ФСИ по программе УМНИК-ХЕЛСНЕТ-НТИ в 2019 году. После успешного его закрытия я подала заявку на конкурс "Студенческий стартап" (2-я очередь), и проект поддержали! Я очень рада, что Фонд поддержал нашу команду, теперь я смогу дальше продолжить развивать проект, масштабировать его и вывести разрабатываемый продукт на рынок".

По вопросам участия в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) можно проконсультироваться в региональном представительстве в технопарке "Жигулевская долина" по номеру: 8 (8482) 93-00-93, доб. 932.