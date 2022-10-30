"Евгения" в деревянном Лондоне: как в "Камерной сцене" интерпретировали Бомарше

В конце сентября в театре "Камерная сцена" состоялась премьера спектакля "Евгения" по пьесе Пьера Бомарше в интерпретации режиссера Софьи Рубиной.
"Евгения" — одно из первых произведений будущего классика французской драматургии Пьера-Огюстена Карона, более известного как Пьера Бомарше. В отличие от "Севильского цирюльника" или "Женитьбы Фигаро" эта пьеса мало кого вдохновляла на постановку спектакля. "Хотелось сделать что-то шутливое, но малоизвестное", — признаётся Софья Рубина. Так возникла идея взять за основу сентиментальную "мещанскую" драму, как называл её сам Бомарше, и превратить её в короткую театральную шутку.
Сюжет пьесы, который Бомарше заимствовал из "Хромого беса" Лесажа, довольно прост. Действие происходит в Англии 18-го века, где дочь валлийского дворянина Евгения влюбляется в лорда Кларендона. Он, в свою очередь, фиктивно женится на девушке, а сам готовится вступить в другой, более выгодный брак с богатой аристократкой. Евгения узнает об этом, любовь приносит ей страдания, граф молит девушку о прощении. В итоге "справедливость торжествует", и главная героиня прощает неверного возлюбленного.
Режиссер планировала с помощью обилия комедийных сцен подчеркнуть абсурдность происходящего, и сделать драматичную историю легкой и ироничной. То же примирение Евгении с развратным лордом, разыгравшим гнусную комедию фиктивного бракосочетания, призывало к комичности и подчеркивалось эффектом неестественности.
Актеры делали все, чтобы поднять зрителям настроение. Одну из главных ролей — лорда Кларендона — сыграл Антон Черенков. "При работе с персонажем мне было интересно понять, почему он такой, почему поступает так, а не иначе", — поделился актёр. Но это не единственная задача, которая ставил режиссер. Главное и самое сложное — не только понять, но и принять своего героя. И, к примеру, у Владислава Метелицы, игравшего роль отца Евгении, это получилось — его персонажу хотелось сопереживать. На протяжении всего спектакля актер старался, как он сам выразился, "шутить серьёзно".
Отдельного внимания заслуживают декорации. Вместе со сценографом Георгием Паршиным из Санкт-Петербурга Софья Рубина разместила героев внутри "деревянного" Лондона: стол, стулья, телефонная будка, пенни-фартинг и даже Биг-Бен — все из дерева. В мир другой культуры зрители также могли погрузиться благодаря музыкальному сопровождению: на группу из четырех актеров-"музыкантов", которые хоть и играли на искусственных гитарах, но пели вживую, в зале реагировали очень бурно.
Режиссер решила ставить спектакль в быстром ритме. В нем нет размерности и степенности, все события происходят очень скоро, подчеркивая формат театральной шутки.
Следующий показ спектакля состоится 30 октября в 18:00.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.