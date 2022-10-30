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Театр Культура

"Евгения" в деревянном Лондоне: как в "Камерной сцене" интерпретировали Бомарше

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце сентября в театре "Камерная сцена" состоялась премьера спектакля "Евгения" по пьесе Пьера Бомарше в интерпретации режиссера Софьи Рубиной.

"Евгения" — одно из первых произведений будущего классика французской драматургии Пьера-Огюстена Карона, более известного как Пьера Бомарше. В отличие от "Севильского цирюльника" или "Женитьбы Фигаро" эта пьеса мало кого вдохновляла на постановку спектакля. "Хотелось сделать что-то шутливое, но малоизвестное", — признаётся Софья Рубина. Так возникла идея взять за основу сентиментальную "мещанскую" драму, как называл её сам Бомарше, и превратить её в короткую театральную шутку.

Сюжет пьесы, который Бомарше заимствовал из "Хромого беса" Лесажа, довольно прост. Действие происходит в Англии 18-го века, где дочь валлийского дворянина Евгения влюбляется в лорда Кларендона. Он, в свою очередь, фиктивно женится на девушке, а сам готовится вступить в другой, более выгодный брак с богатой аристократкой. Евгения узнает об этом, любовь приносит ей страдания, граф молит девушку о прощении. В итоге "справедливость торжествует", и главная героиня прощает неверного возлюбленного.

Режиссер планировала с помощью обилия комедийных сцен подчеркнуть абсурдность происходящего, и сделать драматичную историю легкой и ироничной. То же примирение Евгении с развратным лордом, разыгравшим гнусную комедию фиктивного бракосочетания,  призывало к комичности и  подчеркивалось эффектом  неестественности.

Актеры делали все, чтобы поднять зрителям настроение. Одну из главных ролей — лорда Кларендона — сыграл Антон Черенков. "При работе с персонажем мне было интересно понять, почему он такой, почему поступает так, а не иначе", — поделился актёр. Но это не единственная задача, которая ставил режиссер. Главное и самое сложное — не только понять, но и принять своего героя. И, к примеру, у Владислава Метелицы, игравшего роль отца Евгении, это получилось — его персонажу хотелось сопереживать. На протяжении всего спектакля актер старался, как он сам выразился, "шутить серьёзно".

Отдельного внимания заслуживают декорации. Вместе со сценографом Георгием Паршиным из Санкт-Петербурга Софья Рубина разместила героев внутри "деревянного" Лондона: стол, стулья, телефонная будка, пенни-фартинг и даже Биг-Бен — все из дерева. В мир другой культуры зрители также могли погрузиться благодаря музыкальному сопровождению: на группу из четырех актеров-"музыкантов", которые хоть и играли на искусственных гитарах, но пели вживую, в зале реагировали очень бурно.
Режиссер решила ставить спектакль в быстром ритме. В нем нет размерности и степенности, все события происходят очень скоро, подчеркивая формат театральной шутки.

Следующий показ спектакля состоится 30 октября в 18:00.

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