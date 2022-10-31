Самарская пенсионерка потеряла 2,8 млн. руб., "спасая" деньги от мошенников

В Самаре 67-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с ее денежным вкладом происходят мошеннические операции.

Чтобы сохранить деньги необходимо перевести всю сумму на указанный им "безопасный" счет. Женщина поверила аферисту и перевела на указанный злоумышленником счет порядка 2,8 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.