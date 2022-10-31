Задержанного с наркотиками самарца обвиняют в попытке подкупить полицейского за 3 млн рублей

В Самарской области направят в суд уголовное дело 35-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и дачу взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в апреле 2022 г. обвиняемый решил подзаработать и приобрел для этого более 9 кг наркотика. Он долго хранил вещество у себя в квартире на ул. Балаковской, пока его не задержали.

В отделе полиции самарец предложил полицейскому 3 млн руб., чтобы тот помог ему избежать уголовного преследования. В итоге 23 июня 2022 г. в рамках "оперативного эксперимента" правоохранитель получил часть взятки — 1,3 млн рублей.