Самарчанка не смогла получить кредит и ограбила офис микрозаймов

В Самаре задержали 53-летнюю безработную местную жительницу по подозрению в ограблении микрофинансовой организации. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, подозреваемая много раз подавала заявки на получение кредита, но получала отказы. Придя в очередной раз, женщина поссорилась с сотрудником организации, схватила со стола монитор и ушла. Грабительница добежала до ближайшей остановки и уехала на автобусе.

Сотрудники ППС быстро задержали подозреваемую. Женщина призналась в грабеже, в отношении нее возбудили уголовное дело.