Предприниматели Самарской области смогут участвовать в региональном этапе премии "Бизнес-Успех"

В Самарской области впервые состоится региональный этап премии "Бизнес-Успех". Конкурс пройдет в восьми номинациях: "Лучший молодежный проект", "Лучший производственный проект", "Лучший женский проект", "Лучший технологический проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Премия для самозанятых", а также "Народный предприниматель".

Правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Региональный этап конкурса состоится 1 декабря 2022 года в Самаре в рамках предпринимательского форума "Мой бизнес-63. Время новых решений". Организатором выступит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

"Премия "Бизнес-Успех" - отличная возможность для предпринимателя представить свой проект, услышать оценку экспертов и коллег, пообщаться с единомышленниками. Отдельная номинация предусмотрена для самозанятых, выбравших на старте своей деятельности специальный налоговый режим и имеющих все шансы на успех. Победители регионального этапа представят Самарскую область на уровне страны, где смогут заявить о себе широкой аудитории, найти новых партнеров и заказчиков. В нашем регионе успешно развивается технологическое предпринимательство, производственные проекты, торговля и сфера услуг. Мы приглашаем представителей бизнеса подавать заявки и участвовать в конкурсе", - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Победители представят губернию в Москве на федеральном конкурсе и получат призы для личностного роста и развития своего проекта.

В рамках регионального этапа участники покажут свои проекты экспертному жюри, которое оценит количественные показатели проекта на основе ранжирования критериев с одинаковой значимостью. Эксперты будут оценивать оборот компании, объем чистой прибыли, количество сотрудников, уникальное торговое предложение, перспективность проекта, социальную направленность, а также презентацию проекта.

В качестве призов победители получат обучение в бизнес-акселераторе, литературу от издательства "Альпина Паблишер", сертификаты Synergy.Online, символ Премии - статуэтку "Золотой домкрат" и путевку на федеральный этап конкурса - финал в Москве, который пройдет в начале следующего года.

Участие бесплатное, прием заявок для участия в региональном этапе открыт до 24 ноября 2022 года включительно по ссылке.

Федеральные организаторы премии - Корпорация "Синергия", "ОПОРА РОССИИ", Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.