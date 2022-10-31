Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" установил бокс для сбора батареек в Новокуйбышевске

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" установил в офисе обслуживания в Новокуйбышевске бокс для сбора отработанных батареек. Данная инициатива реализуется в рамках традиционной акции "Экодесант".

Подобные боксы энергокомпания начала размещать с 2020 года. На сегодняшний день прием отработанных элементов питания организован в пяти центрах обслуживания клиентов: по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б в Самаре, по ул. Мира, 76 в Тольятти и на проспекте 50 лет Октября, 24 в Сызрани и на Ленинградской, 4а в Новокуйбышевске. По мере наполнения боксов элементы питания будут передаваться в специализированную организацию для переработки.

"Мы предоставили возможность клиентам во всех городах присутствия компании внести свой вклад в дело сохранения окружающей среды. Кроме того, в числе экологических мероприятий стоит отметить переход на электронные квитанции, позволяющий сократить использование бумаги. Призываем всех наших клиентов присоединиться к акции "Экодесант", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее узнать о дистанционных сервисах компании, в том числе и переходе на электронную квитанцию, можно на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.