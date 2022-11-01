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Общество

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области о желтом уровне опасности. В частности, ночью и днем 1 ноября в регионе ожидается гололедица.

Днем и вечером 1 ноября местами ожидается северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с. Самарцев просят быть осторожными на тротуарах и проезжей части, на асфальте гололед.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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