Самарский академический театр оперы и балета приглашает на новогодние детские спектакли

По решению регионального правительства увеселительные новогодние мероприятия в конце текущего - начале следующего года в Самарской области проводиться не будут, но детские спектакли в театрах - исключение.
"Щелкунчик", "Чиполлино", "Золотой ключик", "История Кая и Герды", "Бременские музыканты" и другие спектакли в декабре и январе состоятся. Самарский академический театр оперы и балета уже начал продавать билеты, и, как всегда, ажиотаж на самый новогодний балет - "Щелкунчик". Первые три дня продаж - 1, 2 и 3 ноября - билеты в кассе театра на "Щелкунчик" продаются со скидкой 20%.
Перед всеми детскими спектаклями юных зрителей ждет традиционное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты на спектакли будут доступны по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.