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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на новогодние детские спектакли

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По решению регионального правительства увеселительные новогодние мероприятия в конце текущего - начале следующего года в Самарской области проводиться не будут, но детские спектакли в театрах - исключение.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Щелкунчик", "Чиполлино", "Золотой ключик", "История Кая и Герды", "Бременские музыканты" и другие спектакли в декабре и январе состоятся. Самарский академический театр оперы и балета уже начал продавать билеты, и, как всегда, ажиотаж на самый новогодний балет - "Щелкунчик". Первые три дня продаж - 1, 2 и 3 ноября - билеты в кассе театра на "Щелкунчик" продаются со скидкой 20%.

Перед всеми детскими спектаклями юных зрителей ждет традиционное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты на спектакли будут доступны по Пушкинской карте.

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