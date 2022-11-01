Самарский академический театр оперы и балета приглашает на новогодние детские спектакли

По решению регионального правительства увеселительные новогодние мероприятия в конце текущего - начале следующего года в Самарской области проводиться не будут, но детские спектакли в театрах - исключение.

"Щелкунчик", "Чиполлино", "Золотой ключик", "История Кая и Герды", "Бременские музыканты" и другие спектакли в декабре и январе состоятся. Самарский академический театр оперы и балета уже начал продавать билеты, и, как всегда, ажиотаж на самый новогодний балет - "Щелкунчик". Первые три дня продаж - 1, 2 и 3 ноября - билеты в кассе театра на "Щелкунчик" продаются со скидкой 20%.

Перед всеми детскими спектаклями юных зрителей ждет традиционное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Билеты на спектакли будут доступны по Пушкинской карте.