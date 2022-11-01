Дмитрий Богданов: "Более 1000 нормативных актов подвергаются оценке регулирующего воздействия в Самарской области"

Ежедневно в нашей стране разрабатываются и принимаются десятки нормативных правовых актов, регулирующих различные аспекты социально-экономической жизни. Чтобы эти документы были эффективными и не вводили избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса, работает институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Оценка регулирующего воздействия — это механизм, позволяющий бизнесу принимать участие в государственном регулировании предпринимательской деятельности.

Сокращение административных барьеров для бизнеса — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и лично Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе постоянно ведется работа по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию новых рабочих мест.

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, в Самарской области в среднем более 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов ежегодно подвергаются оценке регулирующего воздействия и экспертизе. "В регионе созданы необходимые условия для участия бизнеса в публичных консультациях в рамках ОРВ. Наше министерство заключило соглашения о взаимодействии при проведении оценки и экспертизы в этом направлении с бизнес-ассоциациями и общественными организациями региона", — пояснил министр.

Кроме того, в 2022 году запущена в работу региональная версия интернет-портала regulation.samregion.ru, на котором органы-разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие законы и постановления. На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.

"Интернет-портал regulation.samregion.ru уже доказал свою необходимость. Наличие региональной версии сайта обеспечивает наиболее удобный поиск проектов НПА потенциальными адресатами правового регулирования, делает процедуру публичных консультаций более "прозрачной" и понятной", — сказал Дмитрий Богданов.

Для участия в публичных консультациях по разработанному проекту регионального постановления при проведении ОРВ или по действующему нормативному правовому акту при проведении его экспертизы необходимо зарегистрироваться на сайте regulation.samregion.ru. Руководство пользователя размещено по ссылке: regulation.samregion.ru/Regulation/UsersSupport.

Институт ОРВ и экспертизы имеет реальный практический результат, который выражается в совершенствовании нормативного правового регулирования. Благодаря этой процедуре повышается качество принимаемых нормативных правовых актов, выявляются и устраняются административные барьеры для ведения бизнеса, в том числе снижаются риски возникновения коррупции. ОРВ позволяет дать количественную оценку издержкам, которые могут понести субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае принятия предлагаемого документа.

Качественно проведенная процедура ОРВ помогает выработать наиболее эффективный вариант решения проблем, а значит обеспечить баланс выгод и издержек регулирования, экономию бюджетных средств, снижение издержек бизнеса и других заинтересованных лиц по выполнению установленных требований.

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