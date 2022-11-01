Житель Самарской области отправился на кражу сразу после похода в церковь

В Ставропольском районе Самарской области задержали 64-летнего подозреваемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, мужчина приехал в с. Ташла из с. Мусорка, зашел в церковь, а потом бродил по улице. В какой-то момент он зашел в чужой дом и украл оттуда продукты и радиоприемник.
Потерпевшая 57-летняя женщина оценила ущерб в 3,7 тыс. рублей. Как оказалось, ее соседка увидела выходившего из дома мужчину с пакетами в руках и позвонила хозяйке дома.
Полицейские задержали мужчину в 300 м от места преступления. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище").
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.