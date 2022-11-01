Житель Самарской области отправился на кражу сразу после похода в церковь

В Ставропольском районе Самарской области задержали 64-летнего подозреваемого в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, мужчина приехал в с. Ташла из с. Мусорка, зашел в церковь, а потом бродил по улице. В какой-то момент он зашел в чужой дом и украл оттуда продукты и радиоприемник.

Потерпевшая 57-летняя женщина оценила ущерб в 3,7 тыс. рублей. Как оказалось, ее соседка увидела выходившего из дома мужчину с пакетами в руках и позвонила хозяйке дома.

Полицейские задержали мужчину в 300 м от места преступления. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище").