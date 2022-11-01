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Преступления Происшествия

На ул. Ташкентской толпа иностранцев избила самарца за замечание

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 31 октября, в районе бывшего ТЦ "Колизей" группа иностранцев совершила нападение на 26-летнего самарца, сообщает "КП-Самара".

Поздно вечером мужчина возвращался домой по новой аллее на ул. Ташкентской. В какой-то момент путь ему преградили незнакомцы неславянской внешности.

"Была почти полночь, я шел по аллее, в наушниках играла музыка. Я увидел впереди двоих парней, один из которых сидел в старой детской коляске, а второй катал его как младенца. Когда мы поравнялись, тот, который был в коляске, нарочно задел меня ногой. Я сделал замечание, а они сразу накинулись на меня с кулаками. Через мгновение возле меня появились еще люди, всего было человек семь-восемь в той компании", - рассказал изданию пострадавший.

Парень не смог в одиночку противостоять толпе незнакомцев и упал на асфальт. Агрессивная компания била лежачего ногами по спине и лицу, не давая возможности дать хоть какой-то отпор. В драку вмешался прохожий мужчина, он разогнал бойцов, помог молодому человеку подняться и проводил его в сторону дома на безопасное от аллеи расстояние. Мужчины обменялись номерами телефонов, чтобы потом прохожий смог дать показания в полиции.

"Меня никогда раньше не пытались избить на родном районе. Этих парней я тоже видел у нас впервые, на вид им от 25 до 30 лет. Я им ничего плохого не делал, - поясняет пострадавший.

Он зафиксировал побои в травмпункте и вызвал полицию. По факту заявления самарца правоохранители проводят проверку. Сам пострадавший размещает посты в социальных сетях, чтобы найти других свидетелей драки либо тех, кто снимал происходящее на видео и фото. Все эти материалы парень хочет использовать для дальнейшего справедливого наказания зачинщиков массового избиения.

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