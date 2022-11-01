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Государство и Бизнес Экономическая политика

Хлеб по древнерусскому рецепту и домашние сыры: в региональном центре "Мой бизнес" пройдет ярмарка фермерской продукции

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка-продажа "Свое родное", организуемая совместно с Россельхозбанком, состоится на площадке регионального Дома предпринимателя в четверг, 3 ноября.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Посетить ярмарку можно будет каждому - вход свободный. Жители смогут познакомиться с местными производителями натуральных продуктов питания и новой онлайн-платформой, которая позволяет заказывать доставку свежих товаров напрямую у фермеров.

Создание условий для развития предпринимательства - важная задача в работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Для производителей Самарской области действует широкий спектр мер поддержки. Им доступны льготные кредиты по низким ставкам, участие в образовательных программах, налоговые льготы, выход на маркетплейсы, участие в отраслевых выставках, а также инструменты продвижения и информационной поддержки.

"Мы всесторонне поддерживаем местных производителей, и в комплексе действующих инструментов особое место занимают меры, направленные на продвижение продукции и получение новых каналов сбыта. К ним относятся региональные ярмарки, которые регулярно проводятся в губернии, - как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - На таких выставках-продажах фермеры, самозанятые, начинающие предприниматели могут представить свою продукцию, расширить круг потребителей и заказчиков, найти новых партнеров. Приглашаем жителей и гостей региона посетить ярмарку и оценить высокое качество продукции региональных производителей", - добавил министр.

В ярмарке "Свое родное" примут участие региональные производители хлеба, домашних сыров, колбасных и мясных изделий, кондитерской продукции и др. В их числе - ферма "Хлеб насущный", в которой изготавливают хлеб по древнерусским рецептам, домашние молодые и выдержанные сыры, сыр Белпер Кнолле, сгущенку, мед, козье молоко. Еще одним участников станет "СОЛНЕЧНАЯ ФЕРМА"  (ИП Назаров), где готовят сыр сулугуни, сырные палочки для жарки, домашний сыр с зеленью, творог, молоко, ряженку. Компания "Козелки" представит на ярмарке колбасы и мясную продукцию, ИП Цыганова - домашний плавленый сыр, сырные десерты, сливки и молочную продукцию.

Кроме того, на маркете будут представлены проекты самозанятых региона - производителей сыров, копченой мясной продукции, кондитерских изделий, полезных перекусов и др.

Ярмарка будет работать в региональном центре "Мой бизнес" по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, с 12:00 до 15:00.

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