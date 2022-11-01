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Финансы Экономика и бизнес

Владельцы национальной платежной карты Самарской области могут вернуть часть средств на заправках "Газпромнефти"

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь автовладельцы могут с выгодой оплачивать топливо и товары в популярной сети автозаправочных станций.

Фото: freepik.com

Держатели национальной платежной карты могут возвращать 100 рублей при оплате топлива или совершении любых покупок на сумму от 1200 рублей в сети АЗС "Газпромнефть". Кешбэк начисляется за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания. Акция продлится до 30 ноября.

Как рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович, АЗС остается одной из самых востребованных категорий трат. "Каждый месяц на заправках совершается более 35 млн операций, и этот показатель продолжает расти". Бонус для клиентов действительно приятный, и суммы начисляются "по умолчанию". Кешбэк, который приходит в течение нескольких рабочих дней, можно получить за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС, а также в кассах самообслуживания.

Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте программы лояльности платежной системы.

Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС "Газпромнефть".

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