Владельцы национальной платежной карты Самарской области могут вернуть часть средств на заправках "Газпромнефти"

Теперь автовладельцы могут с выгодой оплачивать топливо и товары в популярной сети автозаправочных станций.

Держатели национальной платежной карты могут возвращать 100 рублей при оплате топлива или совершении любых покупок на сумму от 1200 рублей в сети АЗС "Газпромнефть". Кешбэк начисляется за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания. Акция продлится до 30 ноября.

Как рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович, АЗС остается одной из самых востребованных категорий трат. "Каждый месяц на заправках совершается более 35 млн операций, и этот показатель продолжает расти". Бонус для клиентов действительно приятный, и суммы начисляются "по умолчанию". Кешбэк, который приходит в течение нескольких рабочих дней, можно получить за оплату на кассе АЗС, в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС, а также в кассах самообслуживания.

Для получения кешбэка необходимо зарегистрировать карту "Мир" на сайте программы лояльности платежной системы.

Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС "Газпромнефть".