Программа Архитекторы.рф выпустила еще более 100 специалистов из 55 регионов

Завершился четвертый поток лидерской программы профессионального образования Архитекторы.рф. Заключительный, пятый модуль программы прошел в Москве с 23 по 28 октября. На нем состоялись защиты выпускных проектов участников. В общей сложности финалистами программы 2022 года стали 103 специалиста из 69 городов и 55 регионов России.

"Сегодня каждый проект благоустройства востребован жителями регионов — людям нужны новые общественные пространства, современные и доступные для семейного отдыха парки. Архитекторы.рф — это не только образовательная программа, это и сообщество специалистов, которые предлагают новые идеи для развития наших городов. Проектировщики, архитекторы, государственные и муниципальные служащие получают знания о самых передовых и успешных урбанистических практиках, учатся комплексному подходу к преобразованию территорий и сохранению исторического наследия.

Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной горсреды — задача, которой уделяют большое внимание президент и правительство страны, а ДОМ.РФ как Институт развития продолжит подготовку кадров, готовых решать ее на высоком профессиональном уровне", — рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В программе приняли участие практикующие архитекторы и градостроители, сотрудники архитектурных департаментов городских и региональных администраций и представители центров компетенций, занятых развитием городской среды. В частности, обучение прошли главные архитекторы Йошкар-Олы, Майкопа, Саратова, Сыктывкара и Читы. Всем выпускникам программы вручили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

За время учебы шесть участников программы Архитекторы.рф сменили место работы, а трое — получили повышение по службе. Зурия Мендалиева вступила в должность заместителя министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области. Бахтияр Уллаев занял пост заместителя главы города Махачкала. А Маргарита Смердова стала главным художником Новосибирска.

В 2022 году программа Архитекторы.рф проходила в четвертый раз и включала пять образовательных модулей. В апреле все участники впервые встретились в Москве и начали работу над проектами. В мае состоялся региональный модуль, на котором они изучали российские города: Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Сысерть, Казань, Зеленодольск, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Нижний Новгород. Во время сентябрьского международного модуля финалисты программы посетили Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении и турецкие города Стамбул и Измир. Еще один модуль прошел в формате онлайн. В конце октября участники вновь собрались в Москве.

Всего за время четвертого потока участники посетили 123 образовательные экскурсии, прослушали 48 лекций, совершили 14 визитов в архитектурные бюро.

В финале программы участники представили групповые проекты, над которыми работали последние полгода. Заданные темы были разделены на несколько категорий, в том числе: сообщества и профессия, работа с объектами наследия, социальная инфраструктура, градостроительные стратегии и так далее. В 2022 году участники впервые работали над групповыми, а не индивидуальными концепциями. Этот переход связан с возросшей необходимостью развивать у обучающихся такие навыки, как гибкость, умение работать в команде, способность занимать лидерскую позицию и готовность отдавать эту роль коллегам.

Например, одна из команд изучала условия работы главных архитекторов российских городов и регионов и трудности, с которыми они сталкиваются. Ее участники разработали прототип "Справочника главного архитектора", который поможет чиновнику на этой позиции быстрее и проще решать повседневные задачи: систематизировать работу структурного подразделения, разобраться в нормативно-правовой базе, рассчитать необходимое количество сотрудников и так далее.

Другая группа занималась вопросами особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Она представила проект образовательного онлайн-курса, который познакомит слушателей с устройством ООПТ и научит их решать связанные с этой темой задачи. Курс будет опубликован на сайте программы Архитекторы.рф до конца 2022 года.

Также в фокусе внимания участников программы оказались отечественные лечебные учреждения. Сегодня в России не существует оценки качества среды медицинских учреждений и нет юридического документа, который бы эту среду регламентировал. Оформление интерьеров любой больницы зависит исключительно от вкусов заказчика и проектировщика. "Больница сегодня — место для болезни, а не выздоровления", — утверждают авторы проекта. Они предлагают разработать и внедрить на государственном уровне свод рекомендаций по устройству внутренних помещений лечебных учреждений, включая вестибюли, палаты и ординаторские, основанный на доказательном дизайне. Авторы уже подготовили свод рекомендаций, который планируют предложить к реализации для Амурской областной больницы.

Всего в финале программы Архитекторы.рф был представлен 21 групповой выпускной проект. Ознакомиться со всеми проектами можно будет на сайте программы.

После вручения дипломов сообщество выпускников программы пополнилось 103 новыми участниками. Таким образом, с 2018 по 2022 год бесплатную лидерскую программу профессионального образования прошли 405 человек из 115 городов и 73 регионов России.