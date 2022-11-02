Житель Самары напал на парня, провожавшего его знакомую

Самарские полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший — 27-летний мужчина в развлекательном заведении познакомился с девушкой, выпивал с ней, а позже согласился проводить ее домой. По дороге они встретили агрессивного знакомого девушки. Мужчины поссорились, и один из них ударил оппонента ножом.

Пострадавший попал в больницу с ранением брюшной полости.

Когда подозреваемого задержали, он признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").