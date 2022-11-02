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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Суммарный доход самозанятых Самарской области превысил 27 млрд рублей"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с начала действия специального налогового режима (1 января 2020 года) зарегистрировано более 142 тысяч самозанятых граждан. Средний чек, отмеченный производителями товаров и услуг в программе "Мой налог", составляет 1040 рублей, а общее число чеков, выданных физическим и юридическим лицам, превысило 26,6 миллионов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Условия для развития проектов самозанятых создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Поддержка начинающих и действующих предпринимателей — ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Суммарный доход самозанятых за этот период превысил 27 млрд рублей, а общая сумма оплаченных налогов составила 957,3 млн рублей, — представил статистику работы пользователей специального налогового режима министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. — Эта категория предпринимателей составляет значимую долю в общем числе занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и мы всесторонне поддерживаем проекты пользователей специального налогового режима, от консультационной поддержки до финансовых инструментов в виде льготных микрозаймов регионального Гарантийного фонда".

Самозанятые могут обращаться в ГФСО за средствами на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке — всего 1% годовых!

Программа льготного микрокредитования стартовала в прошлом году и стала настоящим подспорьем для самозанятых, делающих первые шаги в бизнесе. Средства микрозайма можно направить на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, закупку сырья или материалов, а также на погашение ранее взятых банковских кредитов.

Самозанятым также доступны консультации в центрах "Мой бизнес", образовательные курсы и тренинги от компетентных экспертов, услуги по продвижению продукции, в том числе комплексы бизнес-услуг, льготная аренда рабочих мест и переговорных комнат в региональном центре "Мой бизнес", участие в ярмарках продукции самозанятых и многое другое. Узнать информацию о действующих мерах поддержки можно на сайте mybiz63.ru

Преподаватель английского языка Дарья Князева зарегистрировалась в качестве самозанятой в ноябре 2020 года. Оказывая услуги по репетиторству или подготовке к международным экзаменам, девушка всегда может предоставить чек. К тому же официальный статус дает возможность использовать действующие меры господдержки.

"С самого начала своей активной деятельности преподавателя делаю это официально и очень этому рада, потому что статус обеспечивает ясный, четкий, прозрачный учет оказанных услуг. Я со спокойной душой плачу налоги, тем более что ещё есть бонус для самозанятых, и приложение "Мой налог" работает исправно, там легко разобраться", — отметила Дарья Князева.

Как сообщило Минэкономразвития России, всего в России с начала эксперимента зарегистрировались 6 млн самозанятых. Ежедневный прирост плательщиков налога на профдоход составляет более 7 тысяч человек, суммарный доход — 1,5 трлн рублей, средний чек — 1 600 рублей.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

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