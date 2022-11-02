Виктор Кудряшов: Необходимо наращивать темпы социальной газификации в регионе

Во вторник, 1 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации, где обсудили ход исполнения государственной программы, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.

Участие в обсуждении приняли представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики, руководства газораспределительных организаций - ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара". В режиме видеоконференцсвязи к работе совещания подключились главы муниципальных образований и руководство ООО "Сызраньгаз".

"За последние недели существенно возросло количество заключенных договоров - это 74% от принятых заявок, объем исполненных работ по договорам составляет 36%, по этим показателям наш регион находится в зеленой зоне по исполнению показателей программы. Но расслабляться ни в коем случае не стоит, планы на следующие месяцы значительно выше, а значит, нужно наращивать усилия", - отметил Виктор Кудряшов.

Он подчеркнул, что в последние дни был принят ряд организационных решений, связанных с усилением информационной составляющей социальной газификации в работе МФЦ.

"С главами муниципалитетов отработаны вопросы приоритизации оформления прав собственности как одного их факторов отказа в приеме заявок. Муниципальные штабы нацелены на усиление индивидуальной работы с владельцами негазифицированной недвижимости. Все эти вопросы находятся в отработке, и уже в текущем месяце мы увидим результаты", - заявил Виктор Кудряшов.

По информации регионального минэнерго, сегодня в Самарской области потенциал социальной газификации - это 33674 жилых строения. В газораспределительные организации региона поступило 14222 заявки. Исполнено до границ участка 2407 заявок. 1579 домовладений получили услугу "под ключ": выполнено подключение и заключены договоры на поставку газа.

Представители газораспределительных организаций доложили об исполнении графика проектирования и строительства газопроводов внутри населенных пунктов. Все работы исполняются в срок, а газораспределительные организации ООО "Газпром газораспределение Самара" и ООО "Сызраньгаз" выполнили их с опережением.

Председатель областного правительства подчеркнул: в ноябре план по проектированию и объему строительных работ фактически удваивается, необходимо наращивать темпы, привлекать дополнительные силы и средства.

Одной из причин отказа от участия в программе со стороны самих граждан являются расходы на приобретение газового оборудования (плиты, счетчика, отопительного котла) и на монтаж системы отопления.

На заседании штаба обсудили возможность расширить списки льготников, получающих социальную выплату на приобретение газового оборудования. Напомним, с 2021 года льготным категориям граждан, участвующим в программе социальной газификации, предоставляется компенсирующая социальная выплата в 145 тыс. рублей. Сейчас этой мерой социальной поддержки могут воспользоваться 17 льготных категорий. Среди них - в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, ветераны боевых действий.

Средства можно направить на покупку и установку внутридомового газового оборудования, на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей внутри жилого дома. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что к настоящему моменту такой мерой поддержки воспользовались 120 человек, основная категория льготополучателей - многодетные семьи.

Программа льготной газификации завершается к концу 2023 года, и ее результатом должно стать подключение к голубому топливу всех домовладений, соответствующих критериям проекта, при условии согласия хозяев.

"Социальная газификация - это поручение президента Российской Федерации, и оно должно быть исполнено, и не просто в срок, а досрочно", - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.