Виктор Кудряшов: Необходимо наращивать темпы социальной газификации в регионе

Во вторник, 1 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации, где обсудили ход исполнения государственной программы, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина.
Участие в обсуждении приняли представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики, руководства газораспределительных организаций - ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара". В режиме видеоконференцсвязи к работе совещания подключились главы муниципальных образований и руководство ООО "Сызраньгаз".
"За последние недели существенно возросло количество заключенных договоров - это 74% от принятых заявок, объем исполненных работ по договорам составляет 36%, по этим показателям наш регион находится в зеленой зоне по исполнению показателей программы. Но расслабляться ни в коем случае не стоит, планы на следующие месяцы значительно выше, а значит, нужно наращивать усилия", - отметил Виктор Кудряшов.
Он подчеркнул, что в последние дни был принят ряд организационных решений, связанных с усилением информационной составляющей социальной газификации в работе МФЦ.
"С главами муниципалитетов отработаны вопросы приоритизации оформления прав собственности как одного их факторов отказа в приеме заявок. Муниципальные штабы нацелены на усиление индивидуальной работы с владельцами негазифицированной недвижимости. Все эти вопросы находятся в отработке, и уже в текущем месяце мы увидим результаты", - заявил Виктор Кудряшов.
По информации регионального минэнерго, сегодня в Самарской области потенциал социальной газификации - это 33674 жилых строения. В газораспределительные организации региона поступило 14222 заявки. Исполнено до границ участка 2407 заявок. 1579 домовладений получили услугу "под ключ": выполнено подключение и заключены договоры на поставку газа.
Представители газораспределительных организаций доложили об исполнении графика проектирования и строительства газопроводов внутри населенных пунктов. Все работы исполняются в срок, а газораспределительные организации ООО "Газпром газораспределение Самара" и ООО "Сызраньгаз" выполнили их с опережением.
Председатель областного правительства подчеркнул: в ноябре план по проектированию и объему строительных работ фактически удваивается, необходимо наращивать темпы, привлекать дополнительные силы и средства.
Одной из причин отказа от участия в программе со стороны самих граждан являются расходы на приобретение газового оборудования (плиты, счетчика, отопительного котла) и на монтаж системы отопления.
На заседании штаба обсудили возможность расширить списки льготников, получающих социальную выплату на приобретение газового оборудования. Напомним, с 2021 года льготным категориям граждан, участвующим в программе социальной газификации, предоставляется компенсирующая социальная выплата в 145 тыс. рублей. Сейчас этой мерой социальной поддержки могут воспользоваться 17 льготных категорий. Среди них - в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, ветераны боевых действий.
Средства можно направить на покупку и установку внутридомового газового оборудования, на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей внутри жилого дома. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что к настоящему моменту такой мерой поддержки воспользовались 120 человек, основная категория льготополучателей - многодетные семьи.
Программа льготной газификации завершается к концу 2023 года, и ее результатом должно стать подключение к голубому топливу всех домовладений, соответствующих критериям проекта, при условии согласия хозяев.
"Социальная газификация - это поручение президента Российской Федерации, и оно должно быть исполнено, и не просто в срок, а досрочно", - подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.