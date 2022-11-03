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Дмитрий Богданов: "Мы продолжаем активную поддержку инвестиционных проектов в Самарской области"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об открытии в регионе новых производств, проектов в сфере услуг, а также про работу с инвестпроектами, которые в настоящее время реализуются в регионе.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"В губернии уже введены в эксплуатацию 14 предприятий, среди которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, производство пластиковой тары в Чапаевске. Весной в промпарке "Преображенка" заработал логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО. В конце октября свою работу начал логистический комплекс онлайн-ритейлера OZON в индустриальном парке "Чапаевск", — перечислил Дмитрий Богданов. — Несмотря на все сложности, инвестиционная сфера демонстрирует позитивную динамику. За первое полугодие в экономику региона вложено 152,8 млрд рублей. Тогда нам удалось добиться рекордных показателей, поэтому мы уверенно растем по отношению к высокой базе 2021 года", — пояснил министр.

До конца года в Самарской области планируется завершение реализации еще 16 проектов. Всего в регионе реализуется свыше 200 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей.

Для привлечения новых инвесторов, успешной работы с российскими и зарубежными компаниями, в Самарской области продолжается активная поддержка инициаторов крупных проектов.

Так, в текущем году пять инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, добычи, переработки и транспортировки нефти получили поддержку в виде льготы по налогу на имущество организаций. Еще двум компаниям присвоен статус участника регионального инвестиционного проекта — это проекты в сфере производства изделий из бумаги и картона, слоистых пластиков. Теперь они смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль организаций в размере 10%.

"Общий объем налоговых льгот на период реализации этих семи проектов составит более 800 млн рублей. При этом объем частных инвестиций со стороны инициаторов превысит 8,3 млрд рублей", — сказал Дмитрий Богданов.

Три проекта, реализуемые на территории Чапаевска, в 2022 году получили статус инвестпроектов монопрофильного городского округа. Общий объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей.

Статус новых инвестиционных проектов, утверждаемый Минэкономразвития России, получили три региональных проекта. В 2022–2023 годах для них будут созданы объекты инфраструктуры общей стоимостью 2,9 млрд рублей. Стоит отметить, что суммарный объем частных инвестиций в реализацию этих проектов превышает 24,4 млрд рублей.

В Самарской области также ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной деятельности. Областное минэкономравзития подготовило региональную нормативную правовую базу по защите и поощрению капиталовложений, благодаря которой у инвесторов появится возможность заключать соответствующие соглашения в целях дальнейшего получения мер государственной (муниципальной) поддержки.

В текущем году Самарская область в числе 33 пилотных регионов успешно внедрила все элементы Регионального инвестиционного стандарта: инвестиционную декларацию, инвестиционный комитет, агентство развития, свод инвестиционных правил и инвестиционную карту. Сейчас регион участвует в процедуре подтверждения внедрения Стандарта.

Дмитрий Пилевин, управляющий фондом "ПНК Девелопмент" и инвестиционной стратегией PNK rental о строительстве логистического центра Ozon в Чапаевске:

— Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу. Эти сроки, которые реально являются рекордными, были соблюдены, в том числе благодаря тому, что у нас не было никаких чиновничьих препонов.

Игорь Перлин, учредитель ООО "СТА-2000" о строительстве распределительный центр Х5 Group в "Преображенке-2":

— Благодаря индустриальному парку и министерству экономического развития нам предоставлены отличные условия для строительства. Мы начали возводить комплекс в феврале этого года, и уже в апреле 2023 года планируем ввести его в эксплуатацию.

В Самарской области для работы с инвесторами создано и функционирует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инвесторам в режиме "одного окна" окажут всю необходимую поддержку и сопровождение на каждом этапе реализации их проектов.

investinsamara.ru

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