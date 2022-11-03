Три самарских театра попали в лонг-лист премии "Золотая маска"-2023

В четверг, 3 ноября, был объявлен лонг-лист театральной премии "Золотая маска". Туда вошли самые заметные спектакли 2022 г. по мнению профессионального жюри. В список попали театр-студия "Грань" (Новокуйбышевск), театр кукол (Тольятти) и театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича (Самара).
Жюри "Золотой маски" отметили спектакль "Мария Стюарт" театр-студии "Грань". Подчеркнуто, что особо стоит обратить внимание на работу актрис Юлии Бокурадзе, сыгравшей Марию Стюарт, и Евгении Аржаевой, сыгравшей Елизавету. Режиссером-постановщиком выступил Денис Бокурадзе. Напомним, попадание "Грани" в списки лучших театров "Золотой маски" уже традиционно.
Тольяттинский театр кукол запомнился спектаклем "Рассказы о животных" по мотивам произведений Михаила Пришвина. Режиссер-постановщик - Янина Дрейлих, художник-постановщик - Антон Болкунов.
Театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича заинтересовал жюри балетом "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса по хореографии Александра Горского в редакции Юрия Бурлаки.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.