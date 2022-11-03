Три самарских театра попали в лонг-лист премии "Золотая маска"-2023

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В четверг, 3 ноября, был объявлен лонг-лист театральной премии "Золотая маска". Туда вошли самые заметные спектакли 2022 г. по мнению профессионального жюри. В список попали театр-студия "Грань" (Новокуйбышевск), театр кукол (Тольятти) и театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича (Самара).

Фото: Александра Крылова