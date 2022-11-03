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Театр Культура

Три самарских театра попали в лонг-лист премии "Золотая маска"-2023

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 ноября, был объявлен лонг-лист театральной премии "Золотая маска". Туда вошли самые заметные спектакли 2022 г. по мнению профессионального жюри. В список попали театр-студия "Грань" (Новокуйбышевск), театр кукол (Тольятти) и театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича (Самара).

Фото: Александра Крылова

Жюри "Золотой маски" отметили спектакль "Мария Стюарт" театр-студии "Грань". Подчеркнуто, что особо стоит обратить внимание на работу актрис Юлии Бокурадзе, сыгравшей Марию Стюарт, и Евгении Аржаевой, сыгравшей Елизавету. Режиссером-постановщиком выступил Денис Бокурадзе. Напомним, попадание "Грани" в списки лучших театров "Золотой маски" уже традиционно.

Тольяттинский театр кукол запомнился спектаклем "Рассказы о животных" по мотивам произведений Михаила Пришвина. Режиссер-постановщик - Янина Дрейлих, художник-постановщик - Антон Болкунов.

Театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича заинтересовал жюри балетом "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса по хореографии Александра Горского в редакции Юрия Бурлаки.

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