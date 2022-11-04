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Преступления Происшествия

В Тольятти 20-летний юноша обокрал родную бабушку

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи из квартиры родной бабушки. Мужчина признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

За помощью в полицию обратилась 61-летняя жительница одного из домов на ул. Никонова Комсомольского района. Женщина рассказала, что, вернувшись домой с дачи, она обнаружила пропажу швейной машинки, кофеварки и блендера. С учетом износа заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб в размере 9 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и установили, что входная дверь и окна следов взлома не имеют, порядок в жилище не нарушен. Полицейские изъяли в ближайшем ломбарде квитанции на похищенное имущество и получили информацию, что к происшествию может быть причастен ранее судимый, безработный 20-летний внук потерпевшей. Как пояснила заявительница, у него имелись ключи от его дома.

Сотрудники полиции задержали и доставили его в территориальный отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Во время опроса задержанный пояснил, что бабушки несколько дней не было дома. Он решил воспользоваться этим и украсть из квартиры бытовую технику. Впоследствии сдал похищенное в ломбард, предъявив свои документы. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Сотрудники полиции принимают меры к розыску похищенного имущества.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

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