На горе Отважной у Жигулевска завершилось обустройство экотропы

В конце октября завершилось обустройство эколого-просветительской тропы "Гора Отважная" национального парка "Самарская Лука". Гора Отважная, высотой 303 метра, находится в непосредственной близости от Жигулевска и является одним из популярных мест отдыха жителей ближайших городов, а также гостей региона.

Проект благоустройства экотроп на горе Отважной был начат в прошлом году в рамках благотворительной программы "РусГидро". На первом этапе на смотровой площадке были установлены скамейки, стенды с информацией о Жигулевской ГЭС, флоре и фауне национального парка, панорамные фотоснимки, а также стенд с интерактивом.

В этом году туристская инфраструктура появилась на 800-метровой тропе, которая ведет по пологому склону Отважной на соседнюю вершину — Шишку. Рядом с парковкой была оформлена входная группа (фотозона), а на самой тропе установлены лавочки для отдыха посетителей, информационный щит и табличка, предостерегающая о крутом подъеме. Все объекты выполнены в едином экостиле, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Кроме того, элементы благоустройства для пеших туристов появились и вдоль подъема по асфальтированной дороге — на участке от Жигулевска до смотровой площадки. Три лавочки, и информационный щит со схемой тропы — позволяют сделать подъем к смотровой площадке более комфортным и доступным для разных групп посетителей, в том числе детей и людей с ограничениями здоровья.