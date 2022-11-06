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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" - 2:0

МОСКВА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 16 туре Мир РПЛ 2022/23 "Крылья Советов" в "Лужниках" встречались с московским "Торпедо".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 34 минуте встречи Сергей Пиняев навесил со штрафного и Фернандо Костанца головой переправил мяч в сетку ворот хозяев поля — 0:1. На второй минуте второго тайма самарцы провели быструю контратаку: Глен Бейл длинной передачей доставил мяч Роману Ежову, который выкатил мяч под удар Сергею Пиняеву, и молодой нападающий в касание отправил мяч в ворота — 0:2.

Максим Глушенков в матче получил предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и самарский нападающий пропустит предстоящий матч.

В следующей игре "Крылья Советов" в рамках 17 тура Мир РПЛ на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ростов". Матч состоится в субботу, 12 ноября, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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