"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" - 2:0

В 16 туре Мир РПЛ 2022/23 "Крылья Советов" в "Лужниках" встречались с московским "Торпедо".

На 34 минуте встречи Сергей Пиняев навесил со штрафного и Фернандо Костанца головой переправил мяч в сетку ворот хозяев поля — 0:1. На второй минуте второго тайма самарцы провели быструю контратаку: Глен Бейл длинной передачей доставил мяч Роману Ежову, который выкатил мяч под удар Сергею Пиняеву, и молодой нападающий в касание отправил мяч в ворота — 0:2.

Максим Глушенков в матче получил предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и самарский нападающий пропустит предстоящий матч.

В следующей игре "Крылья Советов" в рамках 17 тура Мир РПЛ на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ростов". Матч состоится в субботу, 12 ноября, в 15:00.