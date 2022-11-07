ГК "ЭкоВоз" приглашает принять участие во всероссийском экологическом диктанте

Мероприятие пройдет с 11 по 27 ноября 2022 года. Диктант проводится четвертый год подряд, и его проведение приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. В прошлом году экодиктант написали более 3,4 млн человек со всего мира.

Задача диктанта — формирование экологической культуры и повышение уровня экологической грамотности среди населения. Экодиктант — это скорее тест, чем диктант: нужно выбрать правильный из предложенных ответов на вопрос либо дать свой. Вопросы — в диапазоне от маркировок пластика до истории заповедников страны.

Если вы хотите пройти экодиктант онлайн (многие сотрудники компании "ЭкоВоз" будут проходить его именно так), нужно заранее зарегистрироваться по ссылке экодиктант.рус.

Для очного (офлайн) участия в диктанте нужно связаться с организаторами в вашем городе заранее, точки проведения можно узнать ближе к 11 ноября.

Место проведения от ГК "ЭкоВоз" — библиотека "ЭкоГрад". Регистрация участников обязательна.