На строительство улицы Авроры до Ново-Садовой в Самаре выделят 8 млрд рублей

Новый участок улицы Авроры, соединяющий Московское шоссе и улицу Ново-Садовую в Самаре обойдется в сумму 8 млрд рублей. Проект расходных обязательств на 2023-2025 годы опубликован на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 3 ноября.
Согласно документу, на строительство участка автомобильной дороги улицы Аврора от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой на 2023 год утверждены расходы в сумме 1,3 млрд, на 2024 год — 3 млрд, и запланированы на 2025 год — 3,7 млрд рублей.
Строительство предполагается финансировать целиком из регионального дорожного фонда, расходные обязательства которого только на будущий год составят более 18 млрд рублей.
Напомним, что строительство улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой относится к важным инфраструктурным проектам в областной столице и призвано улучшить транспортную ситуацию в городе.
Документация по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги на ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой была утверждена в ноябре 2020 года. Дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором. Согласно конкурсной документации, ее протяженность составит 2,5 км.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?