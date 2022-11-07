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Дорожное строительство Транспорт и связь

На строительство улицы Авроры до Ново-Садовой в Самаре выделят 8 млрд рублей

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый участок улицы Авроры, соединяющий Московское шоссе и улицу Ново-Садовую в Самаре обойдется в сумму 8 млрд рублей. Проект расходных обязательств на 2023-2025 годы опубликован на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области 3 ноября.

Согласно документу, на строительство участка автомобильной дороги улицы Аврора от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой на 2023 год утверждены расходы в сумме 1,3 млрд, на 2024 год — 3 млрд, и запланированы на 2025 год — 3,7 млрд рублей.

Строительство предполагается финансировать целиком из регионального дорожного фонда, расходные обязательства которого только на будущий год составят более 18 млрд рублей.

Напомним, что строительство улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой относится к важным инфраструктурным проектам в областной столице и призвано улучшить транспортную ситуацию в городе.

Документация по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги на ул. Авроры от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой была утверждена в ноябре 2020 года. Дорога будет проходить между Ботаническим садом и частным сектором. Согласно конкурсной документации, ее протяженность составит 2,5 км.

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