В Самаре вынесли приговор по делу о мошенничестве более чем на 2 млн рублей

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В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Михаилу Саватенкову, признанному виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.