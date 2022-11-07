В Музее модерна начинается цикл модных встреч со стилистом

В пятницу, 11 ноября, в 18:30, в Музее модерна состоится первое мероприятие цикла модных встреч со стилистом, в рамках работы новой выставки "Реклама ар-нуво" (12+).
В этот вечер искусствовед Ирина Свиридова расскажет о культурном контексте эпохи рубежа 19-20 века, а стилист Наталья Денежкина представит возможные трансформации модного образа того времени и проведет "примерку" для гостей.
Билет на встречу, включая посещение выставки, стоит 400 рублей.
Выставка "Реклама ар-нуво" открылась 3 ноября. В экспозиции представлены более 80 литографий из коллекции Пушкинского музея, в том числе, Анри Прева-Ливмона, Пьера Боннара, Эжена Грассе, Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи, Джеймса Энсора и других известных художников.
Количество билетов на модные встречи ограничено. Организаторы просят заранее записываться по телефону музея: 8-846-333-24-98.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.