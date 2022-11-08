Александр Солдатенков и Сергей Пиняев вызваны в сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Сергей Пиняев получили вызов в сборную России.
Национальная команда соберется в Москве 14 ноября, после у подопечных Валерия Карпина запланировано два выездных товарищеских матча.
17 ноября россияне сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября против Узбекистана. Отметим, что этот вызов стал первым для Солдатенкова и Пиняева в главную команду страны.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?