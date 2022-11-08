Полуфинал программы "УМНИК" собрал лучших молодых инноваторов Самарской области

Искусственный интеллект, VR-тренажеры, инновационные антикоророзионные покрытия, автономное электроснабжение жилых домов, новые способы очистки проточной воды, сверхвысокочастотные радиолокационные датчики — это лишь малая толика инновационных идей, которые в скором будущем могут стать нашей реальностью.

3 ноября в "Жигулевской долине" молодые разработчики со всей Самарской области защищали свои проекты на полуфинале программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям.

Упростить путь разработок молодых инноваторов на рынок призваны региональные и федеральные инструменты поддержки. Создание условий для развития и роста стартапов — одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Программа "УМНИК" — одна из самых массовых и популярных среди инноваторов нашего региона. Она призвана мотивировать молодых ученых и специалистов к созданию новых проектов и учить их коммерциализировать свои научные разработки.

В 2022 году в региональном отборе "УМНИК" от Самарской области приняло участие 265 молодых инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет. Уже состоялось 8 полуфиналов в ведущих вузах Самарской области.

"В нашем регионе создана вся необходимая инфраструктура развития инновационного и технологического предпринимательства. Мы учим молодых ученых быть предпринимателями, продвигать свои разработки и находить заказчиков. И активно им в этом содействуем, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В дополнение к широкой линейке региональных мер поддержки мы активно привлекаем инструменты федеральных институтов развития. Это, в частности, гранты Фонда содействия инновациям. В 2022 году мы уже привлекли 173 млн рублей на реализацию проектов наших молодых и перспективных ребят", — добавил министр.

К рассмотрению проектов на Открытом полуфинале было привлечено 15 экспертов, представляющих научное сообщество и инновационную инфраструктуру ведущих вузов Самарской области. Работа экспертного жюри была направлена на рассмотрение проектов по тематическим направлениям конкурса: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии" и "Ресурсосберегающая энергетика".

"Грантовая поддержка Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника) — это очень простой и надежный механизм получения финансовой и организационной поддержки для своего проекта. Наш технопарк открыт для молодежи. Мы рады сотрудничеству с молодыми инновационными командами/стартапами и с большим удовольствием поддержим всех, кто заинтересован в развитии и реализации своих проектов, их внедрении в реальный сектор экономики нашего региона и страны", — отметил региональный представитель Фонда, директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко.

Владимир Ноздрин учится на 4 курсе Самарского аграрного университета. Он уже второй раз подает заявку на конкурс "УМНИК" и уверен, что с помощью гранта от Фонда содействия инновациям его разработка вскоре трансформируется в полноценную технологию, которую будут применять в аграрном секторе экономики.

"Мой проект посвящен разработке технологии посева мелкосемянных сельхозкультур с помощью беспилотников. Эта технология позволит высевать сельхозкультуры ранней весной, когда сельхозтехника не может выйти на поле для подготовки почвы. В итоге моя технология позволит значительно увеличить показатели урожайности. В конкурсе "УМНИК" я уже принимал участие с более широкой версией моей разработки, но, к сожалению, не вышел в финал. В этом потоке я решил значительно сузить задачу проекта и надеюсь, что обязательно окажусь в числе победителей. Я желаю всем не бояться ошибок, не останавливаться и работать над своими идеями, быть настойчивыми и инициативными, и тогда обязательно ваш проект воплотится в жизнь".

Еще одним полуфиналистом конкурса стал директор тольяттинского детского технопарка "Кванториум-63", Багдат Тукабайов, который параллельно учится в аспирантуре Самарского государственного технического университета.

"Мой проект посвящен разработке материала для 3D-печати выжигаемых моделей для литейного производства. Эта тема также частично лежит в моей кандидатской диссертации. В "УМНИКе" я участвую впервые, хотя всегда знал про эту программу, изучал заявки. В этом году я решил, что моя идея выросла до той степени, когда для дальнейшего роста требуется финансирование.

Я советую всем, начиная со школьной скамьи, заниматься инновациями и приучаться к проектной деятельности. Участие в подобных конкурсах дает возможность не только получить финансирование от государства на развитие своих идей, но и отточить навыки в проектной деятельности и научиться ораторскому мастерству. Все это дает опыт и уверенность в себе".

После защиты проектов заявки победителей полуфинальных отборов пройдут обезличенную экспертизу и будут допущены или не допущены к финалу конкурса. Победители финального отбора получат по 500 тыс. рублей на реализацию своих инновационных проектов. Результаты полуфинала станут известны в ближайшее время. Финал конкурса состоится 8 декабря.

Консультацию по программам Фонда содействия инновациям можно получить по единому номеру технопарка "Жигулевская долина": (8482) 93-00-93, доб. 932.