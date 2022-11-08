Самарец зарегистрировал 275 мигрантов в доме без крыши

В Советский районный суд Самары направили уголовное дело 31-летнего местного жителя, обвиняемого в 30 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, самарец за несколько месяцев зарегистрировал 275 иностранцев в своем частном доме на ул. 4-я Кряжская. При этом здание было заброшено, у него даже не было крыши.

Мужчина полностью признал вину и пояснил, что получил за такую "услугу" более 100 тыс. рублей.