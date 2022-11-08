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Преступления Происшествия

Самарец обманул монтажника окон на 49 тыс. рублей

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 30-летний местный житель, который раньше работал в компании по изготовлению оконных конструкций, обманул 38-летнего монтажника. Подозреваемый нашел жертву по объявлению. В апреле 2022 г. он предложил монтажнику посотрудничать. Мужчины встретились вне офиса, и установщик передал обвиняемому 49 тыс. руб. в счет оплаты заказа. При этом никаких документов мужчины не подписывали.

Позже "партнер" под разными предлогами переносил сроки доставки окон. В начале июня потерпевший сам приехал в офис производителя и узнал, что его заказа фирма не получала, а названный менеджер уже несколько недель не работает у них.

Полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за наркотики. Он признал вину и сказал, что деньгами заказчика оплатил свои долги.

Гид потребителя

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