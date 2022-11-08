В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 30-летний местный житель, который раньше работал в компании по изготовлению оконных конструкций, обманул 38-летнего монтажника. Подозреваемый нашел жертву по объявлению. В апреле 2022 г. он предложил монтажнику посотрудничать. Мужчины встретились вне офиса, и установщик передал обвиняемому 49 тыс. руб. в счет оплаты заказа. При этом никаких документов мужчины не подписывали.
Позже "партнер" под разными предлогами переносил сроки доставки окон. В начале июня потерпевший сам приехал в офис производителя и узнал, что его заказа фирма не получала, а названный менеджер уже несколько недель не работает у них.
Полицейские задержали подозреваемого. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за наркотики. Он признал вину и сказал, что деньгами заказчика оплатил свои долги.
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.