Полицейские изъяли 3,5 кг в Самарской области за время акции "Сообщи, где торгуют смертью"

В Самаре завершилась акция "Сообщи, где торгуют смертью". За это время — в октябре 2022 г. полицейским поступило 55 обращений, в том числе 45 — о фактах сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В итоге правоохранители выявили три преступления и изъяли более 3,5 кг запрещенных веществ. Также полицейские проверили 620 мест массового пребывания молодежи.

Кроме того, сотрудники МВД выявили 24 сайта, на которых были материалы о наркотиках. Сейчас эти ресурсы заблокированы.

Полиция напоминает, что обо всех фактах распространения, употребления и хранения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.