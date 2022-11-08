В Самаре задержали местного жителя, связавшего женщину и напавшего на нее с ножом. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, подозреваемый в квартире в пос. Мехзавод привязал к стулу потерпевшую и нанес ей ранения кухонным ножом.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.