В Самаре женщину привязали к стулу и резали ножом

В Самаре задержали местного жителя, связавшего женщину и напавшего на нее с ножом. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в квартире в пос. Мехзавод привязал к стулу потерпевшую и нанес ей ранения кухонным ножом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").