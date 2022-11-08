Производители Самарской области представили натуральные продукты на ярмарке в центре "Мой бизнес"

В региональном центре "Мой бизнес" прошла ярмарка фермерских продуктов "Свое родное". Гастромаркет, организованный совместно с Россельхозбанком, уже стал традиционным.

Событие объединило крупных производителей и самозанятых Самарской области, которые представили покупателям фермерские продукты собственного производства и высокого качества.

Необходимость создания комфортных условий для стабильной работы и развития местных производителей, для сбыта и продвижения их продукции неоднократно подчеркивал Губернатор Дмитрий Азаров.

Региональный центр "Мой бизнес" проводят регулярные ярмарки продукции самозанятых, на которых мастера изделий ручной работы могут представить сувениры, украшения, одежду и аксессуары, предметы домашнего декора и многое другое. Теперь свою продукцию на ярмарках представляют и региональные фермеры.

Разработку и внедрение новых мер поддержки курирует областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

"Мы с удовольствием предоставляем площадку регионального центра "Мой бизнес" для поддержки и продвижения небольших производителей и самозанятых Самарской области. Для горожан это возможность познакомиться с фермерской продукцией, приобрести ее для себя. Конечно, основная цель — поддержка малого бизнеса, аналогичные мероприятия проводятся в других центрах, в муниципальных образованиях. Важно, чтобы наши производители могли презентовать себя, не затрачивая средства на участие в ярмарке", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Маркет оказался востребованным среди покупателей: запрос на свежие товары высок, и участники выставки были рады на него ответить.

"Мы очень благодарны центру "Мой бизнес" за приглашение к участию в ярмарке. Это очень важно и нужно, так повышается узнаваемость местных производителей, — подчеркнула производитель эко-пастилы Ксения Щетинина. — Это не первая мера поддержки, которой мы воспользовались. Ранее обращались за кейсом бизнес-услуг: для нас напечатали визитки, провели профессиональную фотосессию продукции".

В этот раз местные производители представили молочную и кисломолочную продукцию, сыры, мясные деликатесы и колбасы, сушеные фрукты и пастилу, растительные масла и многое другое.

"Такая поддержка для начинающих предпринимателей очень приятна и выгодна, — сказала производитель сыродавленного растительного масла Александра Кобченко. — От центра "Мой бизнес" я также проходила образовательную программу, на которой получила и новые знания, и полезные знакомства".

Гастромаркет "Свое родное" стал эффективной дополнительной точкой сбыта для местных фермеров и вызвал высокий интерес у аудитории.

"Очень удобно, когда можно, проходя мимо, зайти на ярмарку настоящих, местных продуктов, попробовать, приобрести к домашнему столу. Я выбрала отличный сыр, узнала, где смогу его купить вне ярмарки. Радует, что такие мероприятия проводятся, они полезны и нам, жителям, и самим производителям", — отметила жительница Самары Ирина Касьянова.

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