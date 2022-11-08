Философ Алексей Чадаев в Самаре рассказал о том, как Россия может конкурировать с Западом за будущее

В рамках форума "История для будущего", который проходит в Самаре во вторник, 8 ноября, с открытой лекцией выступил Алексей Чадаев - директор "Института развития парламентаризма", политический философ и культуролог.

В лекции "Современное vs Настоящее" Алексей Чадаев поделился своим пониманием глобальных мировых процессов, рассказал почему современность оказалась "приватизирована" Западом и превращена в оружие господства, и как Россия может бороться за свое будущее.

По его словам, западная модель господства основана на том, что там построено общество, в котором идет война всех против всех, но контролируемая. Это общество, где каждый хочет быть богаче и успешнее других.

"В обществе, где все друг к другу хорошо относятся, нет развития. В западном обществе нездоровая социальная атмосфера, но быстрее движется прогресс. Мы же способны порождать технологии только в состоянии экзистенциального вызова. Если мы хотим выиграть в этом противостоянии, то должны уметь погрузить человека в состояние, в котором он вынужден преодолевать себя, делать не так, как хочется, а так, как надо, чтобы выжить", - отметил Алексей Чадаев.

Спикер озвучил тезис, что человека человеком сделал не труд, а конфликты и войны: "Войны всегда приводили к бурному прогрессу технологий. Если говорить о нашей стране, атом и космос - результат очень напряженной работы во время Великой Отечественной войны. Это плоды гонки на выживание. И так было во все времена. Нищая Европа - окраина мира 1000 лет назад - непрерывно воевала и создавала технологии, позволяющие покорять другие регионы".

При этом первичным оружием служит мышление. Чтобы создать оружие, его нужно придумать, создать в голове, а для этого сначала захотеть использовать, увидеть врага, осознать его сильные и слабые стороны и понять, как его победить.

Отвечая на вопрос о том, кто является реальным врагом России, философ указал на то, что все деньги мира контролируются несколькими десятками семей, а они приняли решение о необходимости снизить нагрузку на биосферу. Для прекращения роста численности населения в том числе используются насаждаемые ценности ЛГБТ. Россия же, отстаивающая традиционные ценности, мешает этим планам.

"Когда я это понял - я понял, что мы победим. Они человека уже списали, а большая часть человечества с этим не согласна. В этом смысле симпатии абсолютного большинства человечества на нашей стороне. Нам нужно понять, как начать говорить не о своих проблемах, а о проблемах, которые волнуют большую часть человечества, и повести его за собой", - считает Алексей Чадаев.

Говоря о конфликте на Украине, он отметил, что в войнах сталкиваются не столько армии, сколько общества. И побеждает более прочное. Прочность же общества определяется простым критерием - люди с какими именно качествами получают больше шансов попасть в его элиту.

"Мы в России говорим о необходимости развития технологий познания и изменения физического мира, однако то, что на Украине вообще пришлось стрелять, - недоработка наших гуманитариев", - также указал спикер на ошибочность приоритетов.

Вопрос технологического отставания, в том числе в аспектах, определяющих для современных войн, например, управление войсками и средства разведки, по мнению философа, имеет в том числе глубокие национальные корни.

"Попов действительно раньше изобрел радио, чем Маркони, но Маркони сумел сделать из этого бизнес. Русские - идеальные изобретатели: если нужно придумать уникальное в единственном экземпляре, то никого лучше русского для этого нет. Но как только встает вопрос, чтобы то же самое повторить за три копейки в тысяче экземпляров, то есть создать технологию тиражирования… Чтобы нам на равных бороться в этом акте противостояния, нам нужно увидеть, как они превращают технологию в массовый коммерческий продукт. Если мы этот экзамен сдадим, то у нас все будет хорошо. Если нет - этот раунд мы проиграем", - считает Алексей Чадаев.

Рассуждая об альтернативном образе будущего, который должно создавать государство, философ поделился мнением, что большая часть разочарованных и сбежавших за границу - это люди, у которых "сломался" не образ будущего, а самообраз - кто я, кем стать.

"Поэтому кружки БПЛА в школе важнее, чем кружки патриотизма. Ты должен увидеть траекторию героя. Это про личный образ будущего. Героика важна в коммуникации с молодыми людьми, он смотрит на мир через призму самого себя, свернутой в нем перспективы. Если не увидит себя в том мире, который ему предложим, - он убежит. Идея тогда имеет смысл, когда имеет проектную разверстку. Если предложим идею без проекта - то в корзину такие идеи", - заключил спикер.

Полную версию лекции можно посмотреть здесь - https://vk.com/video-216256493_456239035.